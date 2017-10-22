В центре Минска высадили более 300 деревьев и кустарников

21 октября на территории усадьбы музея «Дом Ваньковичей» в центре Минска волонтеры высадили более 300 кустарников и деревьев.

Компания velcom, офис которой находится прямо напротив музея, продолжила традицию помощи соседям. velcom закупил саженцы, а сотрудники компании вместе с представителями музея и журналистами посадили яблони, сирень и другие растения. Экологическая акция продолжила воссоздание зеленой зоны, которая существовала вокруг усадьбы Ваньковичей в XIX в.

«Пусть восстановить старинную усадьбу Ваньковичей в ее первоначальном виде сегодня вряд ли возможно, но мы все же стремимся к тому, чтобы дать нашим гостям яркое, «живое» представление о том, как выглядел комплекс, – комментирует заместитель генерального директора Национального художественного музея Республики Беларусь Сергей Вечер. – У нас есть разработанный план благоустройства территории дома-музея, который мы постепенно реализуем. Это довольно затратная, трудоемкая, кропотливая и вместе с тем очень благодарная работа, и мы очень признательны сотрудникам компании velcom за понимание ее важности и непосредственное участие в том, чтобы планы воплотились в действительность».

Примечательно, что рядом с музеем сохранился 115-летний вяз – самый старый в Минске.

«Опыт сотрудничества компании velcom и дома-музея Ваньковичей – это удачный пример того, как в одном проекте можно объединить заботу о сохранении историко-культурного наследия, экологии и возможность внести вклад в достижение этих задач собственным трудом. Приятно видеть, что многие сотрудники нашей компании охотно откликаются на подобные инициативы и подтверждают статус velcom одного из лидеров в сфере корпоративной социальной ответственности», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов.

Сотрудничество velcom и филиала Национального художественного музея Беларуси «Дом Ваньковичей» началось в 2015 году. Компания оказала музею спонсорскую помощь на приобретение электронного информационного стенда, который пользуется большой популярностью у посетителей. Сотрудники velcom принимают участие в субботниках по благоустройству территории усадьбы музея. В апреле 2016 года волонтерская акция прошла в рамках всемирного движения «Зробім!».