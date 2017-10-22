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Минюст наказал еще одно агентство недвижимости

23.10.2017 10:32 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт — Sputnik. Министерство юстиции Беларуси вынесло предписание в адрес риэлтерской организации "Твоя квартира" за нарушения действующего законодательства по сделкам об аренде недвижимости, сообщили Sputnik в пресс-службе Минюста.

Минюст наказал еще одно агентство недвижимости
CC BY-SA 2.0 / Брусника / Демо-квартира
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Летом 2016 года Минюст проводил серию проверок деятельности белорусских агентств недвижимости. В мае ведомством уже были лишены лицензии две крупные организации — "Бизнес Недвижимость" и "Академическое". В июне за нарушения лишилось лицензии крупное столичное агентство "Пакодан".

"Министерством юстиции в связи с поступающими жалобами потребителей проверена деятельность риэлтерской организации "Твоя квартира". Она размещала в интернете рекламу о сдаче внаем квартир в Минске. Когда потенциальные арендаторы отзывались на размещенную рекламу, то им сообщалось, что, прежде чем посмотреть предлагаемую квартиру, необходимо заключить с компанией "Твоя квартира" договор на оказание риэлтерских услуг, оплатив сумму в размере 5 базовых величин. Только после этого будет возможен доступ к рекламируемой квартире", — рассказали в Минюсте.

Там добавили, что некоторые работники риэлтерской организации сообщали гражданам, что оплата предусмотрена указаниями Минюста.

Минюст наказал еще одно агентство недвижимости
© Sputnik/ Александр Кряжев
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Между тем, заметили в министерстве, оплата риэлтерских услуг в данном случае лежит на гражданине, который сдает квартиру в аренду. Он должен заключить с агентством договор и оплатить услуги.

Гражданин, который интересуется рекламируемой квартирой, не обязан заключать договор с организацией и платить деньги только для того, чтобы посмотреть или снять эту квартиру.

Как выяснилось в ходе проверки, у "Твоей квартиры" не было законных оснований для работы с предлагаемыми к найму квартирами: оно не заключало с собственниками никаких договоров.

В данной связи компании вынесено предписание устранить выявленные нарушения. Руководитель компании привлечен к административной ответственности за неисполнение правил осуществления риэлтерской деятельности.

Махинации с рекламой

В Минюсте напомнили, что риэлтерская организация может рекламировать только тот объект, в отношении которого заключен договор на оказание риэлтерских услуг его владельцу.

"Однако продолжают иметь место случаи, когда рекламируемых риэлтерской организацией объектов в действительности не существует, а реклама размещается в целях привлечь потребителей якобы большим количеством предлагаемых к сдаче квартир", — заметили в Минюсте.

Там добавили, что по-прежнему регистрируются случаи, когда собственник объекта за оказанием ему услуг в риэлтерскую организацию не обращается и рекламирует объект самостоятельно. В то же время эта реклама копируется риэлтерской организацией и объект также предлагается к найму без ведома собственника. Зачастую в рекламе указано, что объект рекламируется собственником, в то же время потребителям отвечает агент.

"Поскольку несмотря на неоднократные разъяснения о порядке размещения рекламы объектов недвижимости и оказания риэлтерских услуг отдельные риэлтерские организации продолжают нарушать законодательство, можно говорить о том, что они идут на такие нарушения умышленно", — заметили в Минюсте.

Там подчеркнули, что такие действия не способствуют повышению авторитета и доверия к профессии риэлтера.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания "Твоя квартира" сдавала жилье в аренду с нарушениями законодательства, объясняя арендаторам, что платить за просмотр квартир предусмотрено указаниями...

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