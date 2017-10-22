Семашко: Тариф на отопление нужно увеличить в 6 раз

Белорусы платят за отопление только 16,8% от себестоимости, и тариф нужно увеличить в 6 раз, так как энергетики вышли на нулевую рентабельность.

Об этом заявил вице-премьер Владимир Семашко в Гомеле, где открывалась после реконструкции местная ТЭЦ-1.

Семашко отметил, что повышать тариф нужно постепенно, и напомнил, что именно про это говорил Александр Лукашенко на республиканском семинаре, посвященном совершенствованию структуры жилищно-коммунального хозяйства.

Повышение должно вестись «поэтапно, по мере роста зарплаты, роста размера пенсий».

Напомним, что о возможностях повышения зарплат для некоторых категорий граждан заявил 17 октября на заседании Президиума Совмина и премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

В ходе совещания по совершенствованию структуры ЖКХ 19 октября президент подчеркнул , что стоимость услуг ЖКХ можно поднимать только на 5 долларов в год, и только с его ведома. Он напомнил, что с января 2018 года будет проведено разовое повышение тарифов, а дальше – только с его ведома, так как «тарифы должны быть подъемными для народа».

Для того чтобы к 2020 году отойти от перекрестного субсидирования и выйти на 100-процентную оплату коммуналки населением, правительству нужно думать, как поднять людям зарплату, отметил Лукашенко.