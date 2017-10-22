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Семашко: Тариф на отопление нужно увеличить в 6 раз
23.10.2017 11:26 — Новости Экономики | БДГ
Белорусы платят за отопление только 16,8% от себестоимости, и тариф нужно увеличить в 6 раз, так как энергетики вышли на нулевую рентабельность.
Об этом заявил вице-премьер Владимир Семашко в Гомеле, где открывалась после реконструкции местная ТЭЦ-1.
Семашко отметил, что повышать тариф нужно постепенно, и напомнил, что именно про это говорил Александр Лукашенко на республиканском семинаре, посвященном совершенствованию структуры жилищно-коммунального хозяйства.
Повышение должно вестись «поэтапно, по мере роста зарплаты, роста размера пенсий».
Напомним, что о возможностях повышения зарплат для некоторых категорий граждан
В ходе совещания по совершенствованию структуры ЖКХ 19 октября президент
Для того чтобы к 2020 году отойти от перекрестного субсидирования и выйти на 100-процентную оплату коммуналки населением, правительству нужно думать, как поднять людям зарплату, отметил Лукашенко.
По словам вице-премьера Анатолия Калинина, модернизация отрасли
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Белорусы платят за отопление только 16,8% от себестоимости, и тариф нужно увеличить в 6 раз, так как энергетики вышли на нулевую рентабельность.
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