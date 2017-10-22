Зиновский: Зарплата в 1000 рублей может быть уже к концу года

Средняя заработная плата должна вырасти до 1000 рублей до конца года, такая задача поставлена президентом перед правительством.

Об этом заявил министр экономики Беларуси Владимир Зиновский в эфире телеканала «ОТН» 22 октября.

В условиях восстановления экономики в Беларуси зарплата может вырасти, однако она «должна быть заработанной», сказал министр. При этом прибыль должна быть пущена на развитие производства.

В то же время, он отметил, что в таких отраслях как сельское хозяйство или социальная сфера, достичь такой зарплаты в одночасье невозможно.

Но, что касается бизнеса, то, по мнению министра, он «должен демонстрировать не тысячу, а 1,5 тысячи или 1,3 тысячи. И это происходит, поэтому зарплата мало-помалу подтягивается в векторе, который задал глава государства».

В Беларуси наблюдается сегодня восстановительный рост, «хоть и не тот рост, который может нас удовлетворить, но самое главное, что мы сбалансированно идем вперед», отметил Зиновский, подчеркнув, что национальная экономика востанавливается. Статистика демонстрирует рост во всех отраслях, за исключением строительства.

«Очень позитивно у нас промышленность работала (рост 106,1%). Если брать машиностроение, то там вообще темп роста 113%. Сельское хозяйство пока набирает темпы (101,7%), но мы ждем от сельского хозяйства хотя бы 102,2% к концу года. Надо понимать, что еще идут полевые работы», — сказал министр.

Он напомнил, что в 2018 году планируется рост ВВП до 103,4%, а сегодня прибыль и рентабельность предприятий растут.

Министр, однако, отметил, что строительство переживает спад производства в размере 6,3%, «тогда как прогнозом предусмотрено падение по сравнению с прошлым годом не более 2%. Если бы строительная отрасль справлялась со своими задачами, ВВП Беларуси по итогам трех кварталов показал бы прирост в 2,3%».

Напомним, о том, что белорусские власти буду рассматривать предложения по вопросу повышения зарплат для некоторых категорий бюджетников, заявил 17 октября на заседании Президиума Совмина заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Ранее Александр Лукашенко высказал пожелание, чтобы средняя зарплата по предприятиям с низким заработком работников, составила 1000 рублей в 2018 году, или даже в 2019 году. Глава администрации президента Наталья Кочанова, в свою очередь, потребовала довести зарплаты в столице до 700 долларов, а Андрей Кобяков анонсировал повышение тарифной ставки первого разряда.

В Минтруда отмечали, что в целом график повышения зарплат в стране выдерживается, хотя по отдельным регионам и отраслям есть проблемы. В свою очередь, в правительстве подчеркивают, что рост зарплат должен быть увязан с ростом производительности труда.