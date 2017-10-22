Благотворительность без налогов: новая петиция появилась в сети

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Согласно Налоговому кодексу Беларуси, граждане, получающие бесплатные услуги или помощь от негосударственных организаций, должны платить подоходный налог. Такой подход сильно усложняет деятельность общественных организаций, которые с большим трудом находят ресурсы на реальную помощь нуждающимся, говорится в петиции на сайте "Удобный город" .

"В большинстве стран мира государство поощряет благотворительную деятельность путем предоставления налоговых льгот. Например, в России граждане могут получить освобождение в виде налогового вычета на сумму пожертвований некоммерческим организациям в размере до 25% от налогооблагаемого дохода, в Латвии и Германии — до 20%, в США — до 50% от налогооблагаемого дохода. В Австралии вообще нет никаких ограничений по размеру вычетов. А в нашей стране отсутствует освобождение в виде налогового вычета на сумму благотворительных пожертвований граждан. С точки зрения существующей налоговой политики в Беларуси развитие благотворительности никак не стимулируется", — описывает существующую ситуацию автор обращения.

Он предлагает не облагать подоходным налогом товары (работы, услуги), безвозмездно полученные от некоммерческих организаций, и предоставить право на социальный налоговый вычет на сумму пожертвований некоммерческим организациям в размере до 10% от налогооблагаемого дохода.

В данный момент петицию подписали 158 человек. Через 10 дней текст обращения будет направлен в министерство финансов и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.