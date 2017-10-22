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На БелАЭС доставили корпус для второго энергоблока

23.10.2017 14:46 — Новости Экономики | БДГ  
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Корпус реактора для второго энергоблока успешно доставлен на строительную площадку Белорусской АЭС.

Об этом сообщают на РУП «Белорусская АЭС».

Монтаж корпуса второго энергоблока планируется осуществить к концу 2017 года, первый энергоблок уже смонтирован.

Напомним, по словам гендиректора атомной станции Михаила Филимонова, финансовая составляющая строительства с российской стороны равна $10 млрд, тогда как Беларусь должна финансировать 10% стоимости. Общая стоимость возведения БелАЭС составит 11 миллиардов долларов.

Ранее еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что пока Беларусь не докажет, что БелАЭС полностью безопасна, отношения Евросоюза с Беларусью не смогут стать ближе. Ранее литовская сторона приняла решение установить на расстоянии 50 километров от Белорусской АЭС 150 предупредительных сирен, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на АЭС.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик во время посещения иностранными дипломатами площадки строительства Белорусской АЭС заявил, что Беларусь изначально ответственно и очень транспарентно подходит к реализации своего национального ядерного энергетического проекта.

Кроме того, по словам министра энергетики Владимира Потупчика, после запуска БелАЭС тарифы для всего реального сектора экономики в 2018 году планируется понизить на 0,6 цента за 1 кВт.ч.

 
 
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Корпус реактора для второго энергоблока успешно доставлен на строительную площадку Белорусской АЭС. Об этом сообщают на РУП «Белорусская АЭС».

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