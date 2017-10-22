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На БелАЭС доставили корпус для второго энергоблока
23.10.2017 14:46 — Новости Экономики | БДГ
Корпус реактора для второго энергоблока успешно доставлен на строительную площадку Белорусской АЭС.
Об этом сообщают на РУП «Белорусская АЭС».
Монтаж корпуса второго энергоблока планируется осуществить к концу 2017 года, первый энергоблок уже смонтирован.
Напомним, по словам гендиректора атомной станции Михаила Филимонова, финансовая составляющая строительства с российской стороны равна $10 млрд, тогда как Беларусь должна финансировать 10% стоимости. Общая стоимость возведения БелАЭС
Ранее еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что пока Беларусь не докажет, что БелАЭС полностью безопасна, отношения Евросоюза с Беларусью
Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик во время посещения иностранными дипломатами площадки строительства Белорусской АЭС
Кроме того, по словам министра энергетики Владимира Потупчика, после запуска БелАЭС тарифы для всего реального сектора экономики в 2018 году
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Корпус реактора для второго энергоблока успешно доставлен на строительную площадку Белорусской АЭС. Об этом сообщают на РУП «Белорусская АЭС».
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