На БелАЭС доставили корпус для второго энергоблока

Корпус реактора для второго энергоблока успешно доставлен на строительную площадку Белорусской АЭС.

Об этом сообщают на РУП «Белорусская АЭС».

Монтаж корпуса второго энергоблока планируется осуществить к концу 2017 года, первый энергоблок уже смонтирован.

Напомним, по словам гендиректора атомной станции Михаила Филимонова, финансовая составляющая строительства с российской стороны равна $10 млрд, тогда как Беларусь должна финансировать 10% стоимости. Общая стоимость возведения БелАЭС составит 11 миллиардов долларов.

Ранее еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что пока Беларусь не докажет, что БелАЭС полностью безопасна, отношения Евросоюза с Беларусью не смогут стать ближе . Ранее литовская сторона приняла решение установить на расстоянии 50 километров от Белорусской АЭС 150 предупредительных сирен, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на АЭС.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик во время посещения иностранными дипломатами площадки строительства Белорусской АЭС заявил , что Беларусь изначально ответственно и очень транспарентно подходит к реализации своего национального ядерного энергетического проекта.