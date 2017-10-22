Беларусь собрала в этом году более 1 млн тонн картофеля

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Валовый сбор картофеля в 2017 году, без учета урожая фермерских и личных подворий, составит более 1 миллиона тонн, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.



© Sputnik/ Светлана Лицкевич, Сергей Пушкин Картофель разных цветов создали белорусские селекционеры

В начале лета, из-за сильных дождей, белорусские ученые прогнозировали, что в текущем году урожай картофеля будет невысоким. Однако позднее в Минсельхозпроде эти утверждения опровергли. Там отметили, что урожай картофеля планируется на уровне 1,1 миллиона тонн в госсекторе, что на 10-15% больше прошлогоднего.

"Уборку картофеля мы завершаем в течение двух дней с валовым сбором 1,06 миллионов тонн. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить внутреннее потребление и сформировать экспортный потенциал в 500 тысяч тонн", — заявил Заяц журналистам по итогам доклада президенту о мерах по завершению осенних полевых работ.

Министр также проинформировал, что урожай сахарной свеклы в этом году составит более 4,6 миллионов тонн.

Также, по словам Зайца, предприятиям АПК осталось убрать 60 тысяч гектаров кукурузы на зерно, валовый сбор этой культуры составит более миллиона тонн.

"В целом вместе с частным сектором, маслосеменами рапса, сурепицей объемы составят 9,8 миллионов тонн в бункерном весе, что позволит обеспечить внутреннее потребление, засыпать семена, а также обеспечить животноводство необходимым количеством комбикорма", — отметил министр.

Между тем, ранее в Минсельхозпроде прогнозировали, что в текущем году урожай зерновых, с учетом кукурузы на зерно и маслосемян рапса, составит более 10 миллионов тонн.

Заяц также рассказал, что до 7 ноября планируется завершить и уборку овощей, их урожай будет выше прошлогоднего уровня и составит около 650 тысяч тонн.