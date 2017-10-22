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Беларусь собрала в этом году более 1 млн тонн картофеля
23.10.2017 15:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Валовый сбор картофеля в 2017 году, без учета урожая фермерских и личных подворий, составит более 1 миллиона тонн, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.
© Sputnik/ Светлана Лицкевич, Сергей Пушкин
В начале лета, из-за сильных дождей, белорусские ученые прогнозировали, что в текущем году урожай картофеля будет невысоким. Однако позднее в Минсельхозпроде эти утверждения опровергли. Там отметили, что урожай картофеля планируется на уровне 1,1 миллиона тонн в госсекторе, что на 10-15% больше прошлогоднего.
"Уборку картофеля мы завершаем в течение двух дней с валовым сбором 1,06 миллионов тонн. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить внутреннее потребление и сформировать экспортный потенциал в 500 тысяч тонн", — заявил Заяц журналистам по итогам доклада президенту о мерах по завершению осенних полевых работ.
Министр также проинформировал, что урожай сахарной свеклы в этом году составит более 4,6 миллионов тонн.
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
Также, по словам Зайца, предприятиям АПК осталось убрать 60 тысяч гектаров кукурузы на зерно, валовый сбор этой культуры составит более миллиона тонн.
"В целом вместе с частным сектором, маслосеменами рапса, сурепицей объемы составят 9,8 миллионов тонн в бункерном весе, что позволит обеспечить внутреннее потребление, засыпать семена, а также обеспечить животноводство необходимым количеством комбикорма", — отметил министр.
Между тем, ранее в Минсельхозпроде прогнозировали, что в текущем году урожай зерновых, с учетом кукурузы на зерно и маслосемян рапса, составит более 10 миллионов тонн.
Заяц также рассказал, что до 7 ноября планируется завершить и уборку овощей, их урожай будет выше прошлогоднего уровня и составит около 650 тысяч тонн.
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Собранного картофеля достаточно, чтобы обеспечить внутреннее потребление и экспортные поставки, считают в Минсельхозпроде.
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