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Леонид Заяц: обвинения Россельхознадзора в адрес Беларуси касательно реэкспорта томатов безосновательны

23.10.2017 16:33 — Новости Экономики | БелТА  
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Леонид Заяц: обвинения Россельхознадзора в адрес Беларуси касательно реэкспорта томатов безосновательны

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвинения Россельхознадзора в адрес Беларуси касательно реэкспорта томатов безосновательны, заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр напомнил, что в начале года Россельхознадзор уже проверял в Беларуси сады, хозяйства и хранилища. "Напряжение спало, претензий к нам не было. Сейчас возник вопрос, что якобы мы начинаем "партизанить" с томатами. В нашей стране сегодня достаточно этой продукции, чтобы обеспечить свой рынок и поставить на экспорт. Поэтому надо не инспектировать, а доверять. Если будет доверие, то мы больше сделаем вместе, чем если будут в адрес соседа какие-то подозрения высказываться", - отметил он.

Леонид Заяц обратил внимание, что белорусская сторона передавала Россельхознадзору весь пакет документов (причем не один раз), подтверждающих, что в стране проводится соответствующий контроль сельскохозяйственной продукции на всех этапах, подтверждающий ее безопасность для потребителя. "В этом сомневаться не стоит", - подчеркнул министр.

Минсельхозпрод выступает за то, чтобы белорусские производители присутствовали сегодня на российском рынке без каких-либо ограничений - то есть так же, как российская продукция присутствует в Беларуси. "Мы сегодня от России не закрываемся, крупяные и мучные изделия, овощи, молочные и мясные продукты российских компаний - все это есть на нашем рынке. Мы договаривались, подписывали общие документы, которые имеют силу. Придираться к нам сегодня безосновательно, в этом нет никакой логики", - добавил Леонид Заяц.

"Думаю, что здравый смысл должен восторжествовать, и российская сторона должна нас услышать", - резюмировал министр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвинения Россельхознадзора в адрес Беларуси касательно реэкспорта томатов безосновательны, заявил сегодня журналистам министр...

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