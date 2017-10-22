Белорусы смогут поучаствовать в киберспортивных турнирах от Одноклассников

Одноклассники объявили о запуске бессрочной серии собственных онлайн-турниров по киберспорту. Соревнования будут проходить еженедельно в 11 разных дисциплинах, в том числе по популярным играм Dota 2, PUBG, Hearthstone, Warface, FIFA и другим. Вначале турниры будут проводиться по одной из дисциплин, в дальнейшем планируется проводить несколько турниров одновременно.

Первые турниры пройдут уже в этом году. Призовой бюджет каждого турнира будет зависеть от дисциплины и варьироваться от 100 тыс. до 1 млн рублей. Турниры будут в прямом эфире транслироваться в Одноклассниках: охват каждого из них составит не менее 1 миллиона пользователей только на площадке соцсети.

Для участников турниров Одноклассники совместно с отделом киберспорта Mail.Ru Group запустят специальное приложение, в котором игроки смогут собрать команду, зарегистрироваться на турнир, следить за своим продвижением по турнирной сетке и результатами других участников.

Все шансы и возможности побороться за призовые места есть и у белорусских киберспортсменов. Свои способности наши игроки уже не раз доказывали на соревнованиях различного уровня, включая крупные международные турниры, а многие белорусские геймеры успешно выступают в различных интернациональных командах. Велик интерес к киберспортивным соревнованиям и среди простых любителей онлайн-игр. Новая инициатива Одноклассников для них - прекрасная возможность побороться за призы и почувствовать себя участником настоящего турнира.

Проводиться соревнования будут только в онлайн-формате. Для этого на видеовитрине появится специальный раздел с актуальными стримами. При этом трансляции будут проходить не только в ОК, но и в других соцсетях и видеосервисах. Одноклассники пригласят к освещению турниров игровых стримеров, в том числе тех, кто ведет трансляции на других площадках.

Социальная сеть также планирует интегрировать в турниры рекламодателей, которые смогут быть представлены в рекламе внутри самой онлайн-трансляции или стать титульным спонсором турнира.

Александр Володин, директор по стратегическому партнерству социальной сети Одноклассники:

– Идея запустить глобальную серию собственных турниров возникла сразу после запуска киберспортивной витрины в ОК в 2016 году. Несколько лет назад в интернете были проекты, которые позволяли игрокам со всего мира регулярно сражаться за титул и призовые. Мы хотим возродить эту традицию и дать игрокам возможность набираться опыта в еженедельном режиме, что позитивно отразится на киберспорте в целом. Серия турниров будет бессрочной, а в наших дальнейших планах – расширить количество дисциплин до 40-50.

Ежемесячная аудитория киберспортивных трансляций в Одноклассниках составляет 4,7 млн уникальных пользователей, 55% из них – младше 25 лет. Наиболее активная киберспортивная аудитория социальной сети – мужчины 18-25 лет. В ОК транслируются крупнейшие турниры по киберспорту: в частности, прямые эфиры с The Kiev Major 2017 собрали суммарно более 20 миллионов просмотров, финальный день турнира на площадке посмотрели более 9,5 млн раз.