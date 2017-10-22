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Узнать свою кредитную историю белорусы могут в режиме онлайн
23.10.2017 19:18 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Услуга по предоставлению кредитной истории в режиме онлайн появилась в результате последовательного расширения функционала веб-портала Кредитного регистра и его взаимодействия с Межбанковской системой идентификации (МСИ), сообщили в пресс-службе Национального банка Беларуси.
Регистрация в МСИ позволяет пройти идентификацию на
Кредитный отчет в электронном виде даст пользователям возможность избежать физического присутствия в структурных подразделениях Нацбанка, что особенно актуально для жителей регионов. Кроме того, это позволит удешевить процесс получения повторного отчета в течение года: стоимость отчета в электронном виде значительно ниже, чем цена отчета на бумажном носителе.
Кредитный регистр Нацбанка формирует и хранит кредитные истории всех клиентов банковских учреждений. Пользователи кредитной истории (банки, МФО, лизинговые организации) получают доступ к этим сведениям в виде кредитного отчета только на основании согласия заемщика. Кредитный отчет позволяет банкам оценить платежную дисциплину клиента, а потенциальному кредитополучателю – объективно оценить свои шансы на получение кредита. Ежегодно за личным кредитным отчетом в Кредитный регистр обращаются около 6 тысяч жителей Беларуси.
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Теперь каждый клиент всех белорусских банков может узнать, дадут ли ему кредит, без посещения отделений Нацбанка.
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