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Инспекторы Россельхознадзора будут работать в Беларуси до субботы

23.10.2017 20:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт — Sputnik. Представители Россельхознадзора будут осуществлять проверки белорусских предприятий по производству томатов, яблок и грибов примерно до субботы, передает РИА Новости со ссылкой на Госинспекцию по семеноводству, карантину и защите растений.

Инспекторы Россельхознадзора будут работать в Беларуси до субботы
© Sputnik/ Константин Чалабов
Минсельхозпрод: Беларусь не "партизанит" с экспортом томатов

Ранее российское надзорное ведомство начало инспекцию на предприятиях, выращивающих яблоки, томаты и грибы. Такое решение было принято после увеличения объемов поставок в Россию этой продукции. Всего инспекторы посетят более 30 предприятий.

В Госинспекции отметили, что представители Россельхознадзора уже работают на белорусских предприятиях.

В понедельник глава Минсельхозпрода республики Леонид Заяц заявил, что Беларусь производит томаты в объемах, достаточных для закрытия внутренних потребностей и экспорта.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего специалисты ведомства проверят более 30 предприятий, они уже начали работу в Беларуси.

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