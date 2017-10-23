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Инспекторы Россельхознадзора будут работать в Беларуси до субботы
23.10.2017 20:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Представители Россельхознадзора будут осуществлять проверки белорусских предприятий по производству томатов, яблок и грибов примерно до субботы, передает
© Sputnik/ Константин Чалабов
Ранее российское надзорное ведомство начало инспекцию на предприятиях, выращивающих яблоки, томаты и грибы. Такое решение было принято после увеличения объемов поставок в Россию этой продукции. Всего инспекторы посетят более 30 предприятий.
В Госинспекции отметили, что представители Россельхознадзора уже работают на белорусских предприятиях.
В понедельник глава Минсельхозпрода республики Леонид Заяц заявил, что Беларусь производит томаты в объемах, достаточных для закрытия внутренних потребностей и экспорта.
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Всего специалисты ведомства проверят более 30 предприятий, они уже начали работу в Беларуси.
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