Инспекторы Россельхознадзора будут работать в Беларуси до субботы

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Представители Россельхознадзора будут осуществлять проверки белорусских предприятий по производству томатов, яблок и грибов примерно до субботы, передает РИА Новости со ссылкой на Госинспекцию по семеноводству, карантину и защите растений.

Ранее российское надзорное ведомство начало инспекцию на предприятиях, выращивающих яблоки, томаты и грибы. Такое решение было принято после увеличения объемов поставок в Россию этой продукции. Всего инспекторы посетят более 30 предприятий.

В Госинспекции отметили, что представители Россельхознадзора уже работают на белорусских предприятиях.

В понедельник глава Минсельхозпрода республики Леонид Заяц заявил, что Беларусь производит томаты в объемах, достаточных для закрытия внутренних потребностей и экспорта.