Кредитную историю белорусы теперь могут получить в интернете

Граждане Беларуси теперь могут видеть в интернете свою кредитную историю.

Это касается всех физических лиц, клиентов всех белорусских банков, которые могут получить отчет о кредитных операциях в онлайн-режиме.

Такая возможность ранее предоставлялась клиентам только одного банка, сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

Для получения информации по своей кредитной истории необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте Межбанковской системы идентификации – это можно сделать с помощью системы ЕРИП.

Кредитный отчет на веб-портале Кредитного регистра можно получить один раз в год бесплатно, если он понадобится чаще, то нужно будет заплатить.

Отмечается, что стоимость онлайн-отчета существенно ниже услуги предоставления данного документа в бумажном варианте, который, к тому же, необходимо получать непосредственно в отделениях банка.