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Кредитную историю белорусы теперь могут получить в интернете
24.10.2017 10:35 — Новости Экономики | БДГ
Граждане Беларуси теперь могут видеть в интернете свою кредитную историю.
Это касается всех физических лиц, клиентов всех белорусских банков, которые могут получить отчет о кредитных операциях в онлайн-режиме.
Такая возможность ранее предоставлялась клиентам только одного банка, сообщает
Для получения информации по своей кредитной истории необходимо пройти бесплатную регистрацию
Кредитный отчет
Отмечается, что стоимость онлайн-отчета существенно ниже услуги предоставления данного документа в бумажном варианте, который, к тому же, необходимо получать непосредственно в отделениях банка.
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Граждане Беларуси теперь могут видеть в интернете свою кредитную историю. Это касается всех физических лиц, клиентов всех белорусских банков, которые могут...
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