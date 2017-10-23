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Россельхознадзор решил разобраться с поставками из Беларуси и начал проверки
24.10.2017 13:12 — Новости Экономики | БДГ
Россельхознадзор начал проверки мест выращивания и хранения помидоров, яблок и грибов.
Об этом сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства, которое решило разобраться в вопросе поставок данных продуктов.
Проверки проводятся в связи с увеличением объема поставок на территорию России этих продуктов с сертификатами, говорящими о белорусском происхождении.
В планах представителей Россельхознадзора – посещение свыше 30 предприятий, которые производят, реализуют и хранят томаты, грибы и яблоки.
Ранее российское ведомство предполагало, что Беларусь под видом произведенной собственной продукции ввозит в РФ эти продукты из стран, подпавших под эмбарго и якобы закупленных без пошлин белорусской стороной.
Проверка осуществляется совместно со специалистами Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.
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Россельхознадзор начал проверки мест выращивания и хранения помидоров, яблок и грибов. Об этом сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства, которое...
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