Белорусский комбанк провел первую сделку по технологии блокчейн

МИНСК, 24 окт — Sputnik. В Беларуси проведена первая в стране международная банковская сделка по технологии блокчейн (Blockchain), ее реализовала группа Сбербанка РФ на базе своей белорусской дочки БПС-Сбербанк.

Как ранее сообщал Sputnik, в Беларуси создана и начала работать информационная сеть по технологии блокчейн. Ее пользователями стали в первую очередь коммерческие банки страны.

"Группа Сбербанк реализовала первую международную сделку формата блокчейн на базе БПС-Сбербанка", — сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского банка.

Там отметили, что группа Сбербанк разработала информационную систему на базе технологии блокчейн, которая применяется для расчетов в форме аккредитива. Технология позволяет контролировать в реальном времени весь жизненный цикл сделки, упрощает документооборот, увеличивает скорость расчетов, оптимизирует расходы компании, а алгоритм сверки данных без потери конфиденциальности обеспечивает надежную защиту всех операций. Комбинируя свойства аккредитива с возможностями блокчейн, стороны получают полную уверенность в том, что условия сделки будут выполнены.

"Платформа позволила БПС-Сбербанку открыть аккредитив в течение нескольких минут после загрузки клиентом банка в систему соответствующих инструкций (по сути — подтвердить условия, загруженные клиентом). В свою очередь ПАО Сбербанк добавил свое подтверждение к аккредитиву, что позволило бенефициару увидеть аккредитив в системе. Таким образом, понадобилось не более 20 минут для прохождения аккредитивом пути от инструкций аппликанта до авизования бенефициару", — рассказали в банке.

Там отметили, что документы по обычному аккредитиву проводят в пути между сторонами по сделке до нескольких недель, что задерживает платеж. С применением указанной системы этот срок сокращается до нескольких минут.

ОАО "БПС-Сбербанк" входит в первую тройку белорусских коммерческих банков по размеру активов. Чистая прибыль банка по итогам третьего квартала 2017 года составила 70,5 миллионов рублей.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов, на его долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы.