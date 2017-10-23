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Россельхознадзор решил разобраться с поставками из Беларуси и начал проверки

24.10.2017 13:12 — Новости Экономики | БДГ  
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Россельхознадзор начал проверки мест выращивания и хранения помидоров, яблок и грибов.

Об этом сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства, которое решило разобраться в вопросе поставок данных продуктов.

Проверки проводятся в связи с увеличением объема поставок на территорию России этих продуктов с сертификатами, говорящими о белорусском происхождении.

В планах представителей Россельхознадзора – посещение свыше 30 предприятий, которые производят, реализуют и хранят томаты, грибы и яблоки.

Ранее российское ведомство предполагало, что Беларусь под видом произведенной собственной продукции ввозит в РФ эти продукты из стран, подпавших под эмбарго и якобы закупленных без пошлин белорусской стороной.

Проверка осуществляется совместно со специалистами Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

Так, в начале октября в Россельхознадзоре заявлили, что объемы поставок белорусских томатов превышены на 2,3 тысячи тонн по сравнению с запланированным и допускают факты реэкспорта турецкой продукции. В связи с тем, что Беларусь в марте приобрела рекордное количество томатов турецкого производства, российская сторона предположила, что Беларусь будет пытаться реэкспортировать санкционный товар.

Напомним, что российская сторона неоднократно обвиняла Беларусь в реэкспорте санкционных товаров. 

 
 
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Россельхознадзор начал проверки мест выращивания и хранения помидоров, яблок и грибов. Об этом сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства, которое...

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