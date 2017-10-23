Белорусскому мясокомбинату могут закрыть экспорт в РФ

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям настаивает на исключении из реестра экспортеров белорусского мясоперерабатывающего предприятия "Акдимол", которое поставляло в РФ продукцию с нарушениями требований оформления необходимых документов.

Как отмечается в сообщении пресс-службы российского надзорного ведомства, инспекторы регионального управления Россельхознадзора в пункте предварительного уведомления "Красная Горка" задержали партию говядины весом 16,5 тонн, произведенную ООО "Акдимол" Минской области.

"В ходе ветеринарного контроля было установлено, что на части продукции есть нечитаемые оттиски ветеринарных клейм, срезы мышечной и соединительной ткани в местах клеймения. Часть продукции была и вовсе без оттисков ветеринарных клейм, а имеющиеся клейма не были указаны в сопроводительных документах", — говорится в сообщении.

По мнению Россельхознадзора, эти нарушения говорят о том, что погрузка мяса для поставок в РФ производилась без контроля ветинспектора. Следовательно, сопроводительный документ был выдан Государственной ветеринарной службой без подтверждения гарантий безопасности продукции и свидетельства о благополучной эпизоотической обстановке в регионе.



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В связи с этим управление Россельхознадзора попросило исключить компанию "Акдимол" из реестра экспортеров.

Ранее Россельхознадзор неоднократно приостанавливал поставки говядины с мясоперерабатывающих предприятий Беларуси за различные выявленные нарушения и на длительный период закрывал для экспорта в РФ все мясокомбинаты Минской области.

Кроме того, российское надзорное ведомство регулярно упрекает белорусские предприятия в том, что в их животной продукции содержатся слишком большие остаточные концентрации антибиотиков, обнаруживаются болезнетворные микроорганизмы или нарушаются санитарные условия транспортировки.