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Кредитные истории онлайн в вопросах и ответах
24.10.2017 16:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт — Sputnik. Возможность проверить свою кредитную историю онлайн белорусы ждали уже давно: до 23 октября 2017 года сделать это можно было только при личном обращении в Нацбанк Беларуси. Теперь же проверить историю проще: достаточно зарегистрироваться на портале — и можно узнать то, как тебя оценивают банки.
Где нужно регистрироваться?
Перед проверкой своей кредитной истории необходимо зарегистрироваться на
Далее под этими же данными вы сможете войти на
Что еще можно сделать на портале?
Кроме отчета о своей кредитной истории, пользователь может посмотреть историю обращения к ней или отправить заявку на внесение изменений, например, если вы заметили ошибку или не согласны с чем-либо.
Важно, что посмотреть бесплатно свою кредитную историю и так называемый скорбалл на сайте можно только один раз. За последующие разы пользователю придется платить.
У меня возникают проблемы с работой сайта, что делать?
Вечером в понедельник, 23 октября, портал с кредитными историями уже столкнулся с проблемами в работе из-за наплыва посетителей, к которому сайт не был готов. Так, у многих возникали как при получении своего отчета, так и с доступом к порталу — некоторое время он не работал.
Днем во вторник, 24 октября, сайт заработал, однако у многих пользователей возникают проблемы с авторизацией. Портал может работать некорректно из-за большого интереса. Вскоре эти проблемы обещают устранить, и через некоторое время вы сможете узнать свою кредитную историю без проблем.
Что такое кредитная история?
Кредитные истории — метод банками оценивать возможного кредитополучателя. По итогам целого ряда факторов каждый имеет свой скролбалл: чем выше оценка, тем большая "надежность" у клиента банка.
Для оценки кредитной истории специальные алгоритмы используют данные о предыдущих кредитах и том, как вы их выплачивали: не было ли просрочек платежей, вовремя ли был погашен. Более низкая кредитная история у тех, у кого она "молодая" — то есть человек недавно работает и пока не имеет достаточного объема данных для того, чтобы можно было оценить его как кредитополучателя.
Банки вовсе не обязаны использовать скорбалл для определения того, давать ли клиенту кредит — эту информацию они рассматривают как справочную в ходе рассмотрения заявки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы получили возможность онлайн узнать свою кредитную историю, однако сразу же столкнулись с большим количеством вопросов.
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