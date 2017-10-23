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Кредитные истории онлайн в вопросах и ответах

24.10.2017 16:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт — Sputnik. Возможность проверить свою кредитную историю онлайн белорусы ждали уже давно: до 23 октября 2017 года сделать это можно было только при личном обращении в Нацбанк Беларуси. Теперь же проверить историю проще: достаточно зарегистрироваться на портале — и можно узнать то, как тебя оценивают банки.

Кредитные истории онлайн в вопросах и ответах
© Pixabay
Декларирование физлицами доходов и имущества в вопросах и ответах

Где нужно регистрироваться?

Перед проверкой своей кредитной истории необходимо зарегистрироваться на портале Межбанковской системы идентификации (МИС), реализуемой при системе ЕРИП. Для регистрации необходимо использовать личный идентификационный номер в паспорте, ФИО и номер телефона. Многие уже усомнились в защищенности системы: личный номер не является тайной. Впрочем, пока вопросы безопасности портала соответствующие органы или структуры не комментировали.

Далее под этими же данными вы сможете войти на сайт кредитных историй Нацбанка, где и сможете заказать свой отчет. 

Что еще можно сделать на портале?

Кроме отчета о своей кредитной истории, пользователь может посмотреть историю обращения к ней или отправить заявку на внесение изменений, например, если вы заметили ошибку или не согласны с чем-либо.

Важно, что посмотреть бесплатно свою кредитную историю и так называемый скорбалл на сайте можно только один раз. За последующие разы пользователю придется платить.

У меня возникают проблемы с работой сайта, что делать?

Вечером в понедельник, 23 октября, портал с кредитными историями уже столкнулся с проблемами в работе из-за наплыва посетителей, к которому сайт не был готов. Так, у многих возникали как при получении своего отчета, так и с доступом к порталу — некоторое время он не работал.

Днем во вторник, 24 октября, сайт заработал, однако у многих пользователей возникают проблемы с авторизацией. Портал может работать некорректно из-за большого интереса. Вскоре эти проблемы обещают устранить, и через некоторое время вы сможете узнать свою кредитную историю без проблем.

Что такое кредитная история?

Кредитные истории — метод банками оценивать возможного кредитополучателя. По итогам целого ряда факторов каждый имеет свой скролбалл: чем выше оценка, тем большая "надежность" у клиента банка.

Для оценки кредитной истории специальные алгоритмы используют данные о предыдущих кредитах и том, как вы их выплачивали: не было ли просрочек платежей, вовремя ли был погашен. Более низкая кредитная история у тех, у кого она "молодая" — то есть человек недавно работает и пока не имеет достаточного объема данных для того, чтобы можно было оценить его как кредитополучателя.

Банки вовсе не обязаны использовать скорбалл для определения того, давать ли клиенту кредит — эту информацию они рассматривают как справочную в ходе рассмотрения заявки.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы получили возможность онлайн узнать свою кредитную историю, однако сразу же столкнулись с большим количеством вопросов.

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