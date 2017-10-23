Зарплаты белорусов в сентябре упали на 13 рублей

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в сентябре 2017 года составила 831,3 рубля, говорится в сообщении Национального статистического комитета.

Для сравнения, в августе 2017 года средняя номинальная зарплата по стране составляла 844,4 рубля. Таким образом, в сентябре зарплаты снизились на 13,1 рубля.

Реальная зарплата в сентябре показала рост по сравнению с сентябрем прошлого года на 7,4%. Как изменилась реальная зарплата в сравнении с августом, Белстат не указывает.

В разрезе регионов традиционно самые высокие зарплаты были в Минске (1 тысяча 137,1 рубля) и Минской области (838,5 рублей), меньше всех получали жители Витебской области (708,1 рубля).

В разрезе отраслей самыми большими были зарплаты в сентябре у работников IT-сектора (3,4 тысячи рублей) и на предприятиях связи (2,3 тысячи рублей) и в авиатранспорте (2,4 тысячи рублей). Существенно превысили задание президента по зарплате в таких отраслях, как нефтепереработка (1,3 тысячи рублей), финансы и страхование (1,25 тысяч рублей).

Меньше всего получали в сентябре работники библиотек (464 рубля), социальные работники (462 рубля) и парикмахеры (439 рублей).

Как ранее сообщал Sputnik, в середине октября премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что правительство вскоре рассмотрит предложения по повышению заработной платы некоторым категориям работников бюджетной сферы. В то же время он не уточнил, о каких именно категориях бюджетников будет идти речь.

Президент Беларуси поставил задачу к концу 2017 года довести уровень средней зарплаты по стране до тысячи рублей.