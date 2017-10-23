Россельхознадзор снял санкции с 4 белорусских заводов

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Россельхознадзор принял решение отменить введенные в отношении четырех белорусских предприятий ограничения на поставку в РФ продуктов питания, сообщила во вторник пресс-служба российского ведомства.



© Sputnik/ Евгения Новоженина Белорусскому мясокомбинату могут закрыть экспорт в РФ

По информации регулятора, с 24 октября сняты ограничения с ЗАО "МераГолд", СООО "Мясопродукт", МПП "Городея" ООО "Викос" и ООО "Березинский мясокомбинат".

В то же время в ведомстве подчеркивают, что в последнее время участились случаи поставок в РФ из Беларуси говядины с нечитаемыми или срезанными клеймами: так в ППУ "Красная горка" была остановлена партия (16,5 тонны) охлажденного отруба говядины на кости производства ООО "Акдимол" Минской области. В связи с этим в Россельхознадзоре полагают целесообразным введение в отношении указанного предприятия временного запрета на поставки мяса.

В Россельхознадзоре предупредили, что если ветеринарная служба Минской области не сделает в отношении данных фактов правильных выводов, это может привести к повторному введению ограничений на поставки продукции из всей области на территорию РФ.