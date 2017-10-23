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Белстат: зарплата в сентябре упала - впервые за 7 месяцев
24.10.2017 18:08 — Новости Экономики | БДГ
Средняя зарплата белорусов снизилась до 831,3 рубля, что на 13,1 рубля меньше, чем в августе, сообщает
Такое падение заработной платы произошло впервые за последние 7 месяцев.
Размер зарплаты соответствует 429 долларам, тогда как в прошлом месяце он равнялся 435 долларам США.
Напомним, по данным Белстата, в августе средняя зарплата белорусов
В сентябре граждане столицы получали в среднем 1 137,1 рубля, в Брестской области — 723,4 рубля, в Витебской — 708,1 рубля, в Гомельской — 753,3 рубля, в Гродненской — 723,5 рубля, в Минской — 838,5 рубля, в Могилевской — 713,9 рубля.
Реальная зарплата, которая считается с учетом инфляции, в сентябре выросла на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, 22 октября министр экономики Владимир Зиновский в эфире телеканала «ОТН» заявил, что средняя заработная плата
О том, что белорусские власти буду рассматривать предложения по вопросу повышения зарплат для некоторых категорий бюджетников,
Ранее Александр Лукашенко
В Минтруда отмечали, что в целом график повышения зарплат в стране выдерживается, хотя по отдельным регионам и отраслям есть проблемы. В свою очередь, в правительстве подчеркивают, что рост зарплат должен быть увязан с ростом производительности труда.
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Средняя зарплата белорусов снизилась до 831,3 рубля, что на 13,1 рубля меньше, чем в августе, сообщает Белстат.
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