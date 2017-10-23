Белстат: зарплата в сентябре упала - впервые за 7 месяцев

Средняя зарплата белорусов снизилась до 831,3 рубля, что на 13,1 рубля меньше, чем в августе, сообщает Белстат .

Такое падение заработной платы произошло впервые за последние 7 месяцев.

Размер зарплаты соответствует 429 долларам, тогда как в прошлом месяце он равнялся 435 долларам США.

Напомним, по данным Белстата, в августе средняя зарплата белорусов выросла во всех регионах страны, тогда как в столице наблюдалось ее незначительное падение – в Минске она составила 1 138,3 рубля, что на 3 рубля меньше показателя за июль.

В сентябре граждане столицы получали в среднем 1 137,1 рубля, в Брестской области — 723,4 рубля, в Витебской — 708,1 рубля, в Гомельской — 753,3 рубля, в Гродненской — 723,5 рубля, в Минской — 838,5 рубля, в Могилевской — 713,9 рубля.

Реальная зарплата, которая считается с учетом инфляции, в сентябре выросла на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, 22 октября министр экономики Владимир Зиновский в эфире телеканала «ОТН» заявил, что средняя заработная плата должна вырасти до 1000 рублей до конца года, такая задача поставлена президентом перед правительством.

О том, что белорусские власти буду рассматривать предложения по вопросу повышения зарплат для некоторых категорий бюджетников, заявил 17 октября на заседании Президиума Совмина заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Ранее Александр Лукашенко высказал пожелание, чтобы средняя зарплата по предприятиям с низким заработком работников, составила 1000 рублей в 2018 году, или даже в 2019 году. Глава администрации президента Наталья Кочанова, в свою очередь, потребовала довести зарплаты в столице до 700 долларов, а Андрей Кобяков анонсировал повышение тарифной ставки первого разряда.

В Минтруда отмечали, что в целом график повышения зарплат в стране выдерживается, хотя по отдельным регионам и отраслям есть проблемы. В свою очередь, в правительстве подчеркивают, что рост зарплат должен быть увязан с ростом производительности труда.