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Правительство РФ рассказало о задолженности Беларуси по госкредитам
25.10.2017 11:40 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Задолженность Беларуси по государственным кредитам, выданным Российской Федерацией, на начало октября составила 6,5 миллиарда долларов. Такая цифра приводится в информационных материалах, предоставленных российской прессе в связи с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева в заседании Евразийского межправительственного совета.
"По состоянию на второе октября 2017 года сумма задолженности Республики Беларусь по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией, составила 6,2 миллиарда долларов и 59,9 миллиардов рублей (общий эквивалент — 6,5 миллиарда долларов). Просроченных обязательств у Беларуси не имеется", — говорится в материалах.
В среду в Ереване Главы правительств Евразийского экономического союза планируют обсудить 16 вопросов, касающихся функционирования ЕАЭС.
В узком и расширенном составе
Девять из 16 вопросов, включенных в повестку дня межправсовета ЕАЭС, были вынесены на рассмотрение в узком составе. В начале заседания премьер-министр Киргизии Сапар Исаков поприветствовал участников встречи и поблагодарил армянскую сторону за организацию работы Евразийского межправсовета в Ереване. Киргизия в настоящее время председательствует в ЕАЭС.
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Белорусскую делегацию в Ереване возглавляет премьер-министр Андрей Кобяков. Накануне пресс-служба белорусского правительства
Главы правительств также рассмотрят ряд документов стратегического характера, среди которых план мероприятий по согласованной транспортной политики союза на 2018-2020 годы и проект соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС.
Помимо этого главы правительств также подпишут решения, подготовленные Евразийской экономической комиссией, которые касаются практических аспектов работы ЕАЭС и его органов.
В пресс-службе белорусского правительства также подчеркнули, что премьер-министр в рамках участия в заседаниях Межправсовета проведет ряд рабочих двусторонних встреч.
Нынешнее заседание межправительственного совета стало 12 по счету с начала работы ЕАЭС в январе 2015 года. Предыдущее заседание прошло 14 августа в Астане.
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В Ереване проходит заседание Евразийского межправительственного совета, в котором принимает участие премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
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