Мандрик: банки просто обязаны использовать технологию блокчейн

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Сегодня банки — это IT-компании, а практически вся молодежь выполняет банковские операции через интернет, об этом заявил декан факультета прикладной математики и информатики БГУ Павел Мандрик на встрече организаторов 1/4 финала чемпионата мира по программированию среди студентов с журналистами в пресс-центре Sputnik Беларусь.

"Когда технология блокчейн применяется к финансам, появляется такое понятие, как деньги, понятие эффективности, прибыли и выживания. Есть определенные задачи для банковской системы, если она их не решит, то может просто в ближайшее время перестать существовать. Если банки хотят по-прежнему обеспечивать финансовую подпитку экономики, они просто обязаны использовать технологию блокчейн", — отметил он.

По его мнению, банки в данный момент схожи с IT-компаниями, а молодые люди выполняют почти все банковские операции через интернет, и их не встретишь в отделениях банков.

Технология блокчейн за последние 2 года сильно развилась.

"Компании, бизнес, который хочет оставаться на плаву в ближайшем будущем, просто обязан этим заниматься. Специалистов, которые могут реализовывать это, не так много", — подчеркнул декан.

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошла встреча с журналистами организаторов 1/4 финала чемпионата мира по программированию среди студентов. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.