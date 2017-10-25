Нацбанк Беларуси констатирует закрепление позитивных изменений в экономике и денежно-кредитной сфере

Во время заседания

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси по итогам января-сентября 2017 года отмечает закрепление позитивных изменений в экономике и денежно-кредитной сфере. Итоги реализации денежно-кредитной политики за 9 месяцев текущего года рассмотрены сегодня на расширенном заседании правления Национального банка, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

На заседании отмечалось, что в результате реализации единой макроэкономической политики в Беларуси восстанавливается рост экономики на фоне замедления инфляции, снижения процентных ставок и продолжения процессов дедолларизации.

Прирост потребительских цен складывается значительно ниже прогноза - в годовом выражении инфляция снизилась с 10,6% в декабре 2016 года до 4,9% в сентябре 2017 года при целевом годовом параметре не более 9%. Базовая инфляция в сентябре 2017 года составила 4% в годовом выражении.

Устойчивое замедление инфляции позволило Национальному банку в нынешнем году поступательно снижать ставку рефинансирования и ставки по инструментам регулирования ликвидности банков, что обусловило существенное уменьшение процентных ставок на кредитно-депозитном рынке.

По мере снижения стоимости заимствования и восстановления деловой активности постепенно увеличивается платежеспособный спрос организаций и, соответственно, объемы банковского кредитования, преимущественно в белорусских рублях.

Сохраняется ровная ситуация на депозитном рынке при росте доли долгосрочных безотзывных вкладов и улучшении валютной структуры депозитов, что отражает принимаемые меры в рамках дедолларизации экономики и оказывает положительное влияние на структуру денежного предложения.

Обеспечен значительный рост золотовалютных резервов при снижении валютных обязательств Национального банка. На внутреннем валютном рынке в целом сохраняется чистое предложение иностранной валюты, сформированное со стороны населения.

Национальный банк продолжит реализацию взвешенной монетарной политики, направленной на достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году) и поддержание сбалансированных стимулов экономического роста, отметили в управлении информации и общественных связей.-0-