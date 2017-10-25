Андрей Кобяков

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь считает недопустимым затягивать создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Ереване, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Наиболее чувствительным для нас вопросом остается формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Я хочу напомнить, что при заключении договора об образовании нашего союза Беларусь пошла на определенные уступки и согласилась отнести формирование общих рынков энергетических ресурсов на самую отдаленную перспективу. Для нас это было не выгодно, но мы пошли на это", - обратил внимание Андрей Кобяков.

При этом была четкая договоренность, что 2025 год - это крайний срок для принятия всех решений. "Сегодня явственно ощущаются попытки затянуть этот вопрос еще дальше во времени. Считаем, что это недопустимо", - подчеркнул глава правительства.

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