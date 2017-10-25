ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь считает недопустимым затягивать создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС

25.10.2017 13:48 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь считает недопустимым затягивать создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС
Андрей Кобяков

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь считает недопустимым затягивать создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Ереване, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Наиболее чувствительным для нас вопросом остается формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Я хочу напомнить, что при заключении договора об образовании нашего союза Беларусь пошла на определенные уступки и согласилась отнести формирование общих рынков энергетических ресурсов на самую отдаленную перспективу. Для нас это было не выгодно, но мы пошли на это", - обратил внимание Андрей Кобяков.

При этом была четкая договоренность, что 2025 год - это крайний срок для принятия всех решений. "Сегодня явственно ощущаются попытки затянуть этот вопрос еще дальше во времени. Считаем, что это недопустимо", - подчеркнул глава правительства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 200
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь считает недопустимым затягивать создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк Беларуси констатирует закрепление позитивных изменений в экономике и денежно-кредитной сфере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика