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Беларусь возвращает долги России по плану

25.10.2017 14:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Беларусь погашает свои долговые обязательства перед Россией по плану, сообщили Sputnik в пресс-службе Минфина республики.

В информационных материалах к заседанию Евразийского межправсовета в среду предоставили информацию о долге Беларуси по госкредитам перед РФ в размере 6,2 миллиарда долларов и 59,9 миллиарда российских рублей, в сумме же размер задолженности обозначили как 6,5 миллиарда долларов.

Минфин Беларуси подтвердил Sputnik указанные в информационных материалах цифры — 6,2 млрд долларов и 59,9 млрд российских рублей. "Свои обязательства Беларуси исполняет по плану", — заверили агентство в ведомстве.

Впрочем, официальные данные не совпадают с калькуляцией, предоставленной к Евразийскому межправсовету.

Так, 59,9 миллиарда российских рублей — сумма, превышающая миллиард долларов по актуальному курсу российского Центробанка. Таким образом, общий долг республики превышает 7,2, а не 6,5 миллиарда долларов.

Долларовые кредиты Беларусь возвращает в американской валюте, а рублевые, соответственно, в рублях.

Внешний государственный долг республики на 1 сентября составлял 15,7 миллиарда долларов США — с начала года этот показатель вырос на два миллиарда. Информация об объеме госдолга на начало октября будет опубликована к концу месяца.

 
Теги: Минск
 
 
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Минфин подтвердил задолженность республики в 6,2 миллиарда долларов и 59,9 миллиарда российских рублей.

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