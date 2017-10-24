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Создание общих рынков газа и нефти в ЕАЭС затягивать недопустимо
25.10.2017 17:50 — Новости Экономики | БДГ
Россия затягивает создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС.
Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 25 октября на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Ереване.
Кобяков отметил, что затягивание в этом вопросе недопустимо, и напомнил об уступках, на которые пошла Беларусь, и о том, что наша страна согласилась отнести формирование общих рынков энергетических ресурсов на самую отдаленную перспективу. «Для нас это было не выгодно, но мы пошли на это», - отметил премьер, передает
Крайним сроком для выполнения договоренности был назван 2025 год, однако, по его словам, «сегодня явственно ощущаются попытки затянуть этот вопрос еще дальше во времени».
«Мы и так поставили в определенном смысле телегу впереди лошади. Сформировали систему наднациональных органов раньше экономического базиса и общего рынка, как это было, например, при образовании Европейского союза», - сказал премьер-министр.
«Напомню, что Европейский союз вначале решил вопрос с общим сырьевым рынком, заключив в 1951 году договор о Европейском объединении угля и стали. А уже потом на его базе приступил непосредственно к самим интеграционным процессам. Если уж мы приняли решение идти своим путем и договорились только к 2025 году запустить общий рынок энергоресурсов, то давайте придерживаться этих договоренностей», - цитирует Кобякова пресс-служба белорусского правительства.
Премьер подчеркнул, что решать накопившиеся вопросы нужно уже сегодня, не откладывая их под различными предлогами на потом под самый 2025 год.
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Россия затягивает создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС.
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