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Беларусь получила еще $200 млн кредита от ЕФСР

25.10.2017 18:12 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Пятый транш кредита ЕФСР в размере 200 миллионов долларов США поступил в республиканский бюджет Беларуси в среду, сообщили Sputnik в Минфине страны.

Беларусь получила еще 0 млн кредита от ЕФСР
© Sputnik/ Максим Богодвид
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В начале октября Евразийский банк развития озвучивал условия для получения Беларусью очередного транша кредита в 200 миллионов долларов. Менее чем через две недели после публикации требований ЕАБР республика получила очередную часть кредита.

Так, 25 октября в республиканский бюджет поступили еще 200 миллионов долларов. Этот транш стал пятым в рамках Соглашения о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для республики, подписанного в 2016-м.

На сегодня из средств Евразийского фонда стабилизации и развития Беларусь получила кредит на сумму 1,6 миллиарда долларов. Таким образом, республика должна будет получить еще два транша в размере по 200 миллионов долларов.

Для получения следующего кредитного транша республика должна будет соблюсти новый контрольный показатель по разработке и внедрению в практику механизмов социальной защиты, предусматривающих профессиональное переобучение высвобождаемых в ходе реорганизации работников и их дальнейшее трудоустройство.

 
Теги: Минск
 
 
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Общая сумма предоставленного на сегодня кредита Беларуси от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) составляет $1,6 млрд.

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