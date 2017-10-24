Беларусь получила еще $200 млн кредита от ЕФСР

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Пятый транш кредита ЕФСР в размере 200 миллионов долларов США поступил в республиканский бюджет Беларуси в среду, сообщили Sputnik в Минфине страны.



© Sputnik/ Максим Богодвид Счастливая пятница: российский кредит поступил в Беларусь

В начале октября Евразийский банк развития озвучивал условия для получения Беларусью очередного транша кредита в 200 миллионов долларов. Менее чем через две недели после публикации требований ЕАБР республика получила очередную часть кредита.

Так, 25 октября в республиканский бюджет поступили еще 200 миллионов долларов. Этот транш стал пятым в рамках Соглашения о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для республики, подписанного в 2016-м.

На сегодня из средств Евразийского фонда стабилизации и развития Беларусь получила кредит на сумму 1,6 миллиарда долларов. Таким образом, республика должна будет получить еще два транша в размере по 200 миллионов долларов.

Для получения следующего кредитного транша республика должна будет соблюсти новый контрольный показатель по разработке и внедрению в практику механизмов социальной защиты, предусматривающих профессиональное переобучение высвобождаемых в ходе реорганизации работников и их дальнейшее трудоустройство.