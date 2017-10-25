Пятый транш кредита ЕФСР поступил в Беларусь

В белорусский бюджет поступило $200 млн кредита от ЕФСР.

Об этом сообщил 25 октября Минфин Беларуси.

Перечисленные 200 млн долларов – это пятый транш кредита, обозначенного соглашением с Евразийским фондом.

Первые четыре транша поступили в Беларусь в течение 2016-2017 годов, их сумма составила $1600 млн.

В соответствии с соглашением, всего за 2016-2018 годы в белорусский бюджет должно поступить $2 млрд от ЕФСР.

Средства выделяются на поддержку экономики Беларуси и изменения структуры белорусского правительства и Нацбанка (эти положения одобрены Советом ЕФСР.

Напомним, что 4-й транш в размере $300 млн поступил в бюджет Беларуси 29 июня.

в марте 2016 года российская сторона приняла решение о выдаче Беларуси кредита в 2 млрд долларов. Планировалось, что в 2016 году наша страна получит от ЕФСР 1,1 млрд. Уже в марте на счета Минфина была перечислена сумма 0,5 млрд долларов, позднее был переведен еще один транш в 300 млн.

Таким образом, белорусское правительство ожидает от ЕФСР еще два транша по 200 миллионов долларов США.

В связи с успехами белорусских властей в достижении макроэкономической стабилизации Совет ЕФСР освободил страну от выполнения двух ранее выдвинутых условий для получения пятого транша: по максимальному порогу широкой денежной массы и ограничению доли госсектора в производстве валовой добавленной стоимости.