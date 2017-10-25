ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пятый транш кредита ЕФСР поступил в Беларусь

25.10.2017 19:36 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В белорусский бюджет поступило $200 млн кредита от ЕФСР.

Об этом сообщил 25 октября Минфин Беларуси.

Перечисленные 200 млн долларов – это пятый транш кредита, обозначенного соглашением с Евразийским фондом.

Первые четыре транша поступили в Беларусь в течение 2016-2017 годов, их сумма составила $1600 млн.

В соответствии с соглашением, всего за 2016-2018 годы в белорусский бюджет должно поступить $2 млрд от ЕФСР.

Средства выделяются на поддержку экономики Беларуси и изменения структуры белорусского правительства и Нацбанка (эти положения одобрены Советом ЕФСР.

Напомним, что 4-й транш в размере $300 млн поступил в бюджет Беларуси 29 июня.

в марте 2016 года российская сторона приняла решение о выдаче Беларуси кредита в 2 млрд долларов. Планировалось, что в 2016 году наша страна получит от ЕФСР 1,1 млрд. Уже в марте на счета Минфина была перечислена сумма 0,5 млрд долларов, позднее был переведен еще один транш в 300 млн.

Таким образом, белорусское правительство ожидает от ЕФСР еще два транша по 200 миллионов долларов США.

В связи с успехами белорусских властей в достижении макроэкономической стабилизации Совет ЕФСР освободил страну от выполнения двух ранее выдвинутых условий для получения пятого транша: по максимальному порогу широкой денежной массы и ограничению доли госсектора в производстве валовой добавленной стоимости. 

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусский бюджет поступило $200 млн кредита от ЕФСР. Об этом сообщил 25 октября Минфин Беларуси. Перечисленные 200 млн долларов – это пятый транш кредита,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Более 26 млн долларов инвестиций привлекли в экономику Могилева за полгода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика