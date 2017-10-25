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Пятый транш кредита ЕФСР поступил в Беларусь
25.10.2017 19:36 — Новости Экономики | БДГ
В белорусский бюджет поступило $200 млн кредита от ЕФСР.
Об этом сообщил 25 октября Минфин Беларуси.
Перечисленные 200 млн долларов – это пятый транш кредита, обозначенного соглашением с Евразийским фондом.
Первые четыре транша поступили в Беларусь в течение 2016-2017 годов, их сумма составила $1600 млн.
В соответствии с соглашением, всего за 2016-2018 годы в белорусский бюджет должно поступить $2 млрд от ЕФСР.
Средства выделяются на поддержку экономики Беларуси и изменения структуры белорусского правительства и Нацбанка (эти положения одобрены Советом ЕФСР.
Напомним, что 4-й транш в размере $300 млн
в марте 2016 года российская сторона
Таким образом, белорусское правительство ожидает от ЕФСР еще два транша по 200 миллионов долларов США.
В связи с успехами белорусских властей в достижении макроэкономической стабилизации Совет ЕФСР освободил страну от выполнения двух ранее выдвинутых условий для получения пятого транша: по максимальному порогу широкой денежной массы и ограничению доли госсектора в производстве валовой добавленной стоимости.
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В белорусский бюджет поступило $200 млн кредита от ЕФСР. Об этом сообщил 25 октября Минфин Беларуси. Перечисленные 200 млн долларов – это пятый транш кредита,...
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