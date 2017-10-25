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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 26 октября изменились цены на бензин, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Марина Костюченко.

Розничная цена на бензин с 26 октября на АЗС увеличилась в среднем на 1,7%, или на 2 копейки. Цены скорректированы в связи с ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах России, пояснила Марина Костюченко.

Стоимость бензина АИ-92-К5-Евро составляет Br1,19, АИ-95-К5-Евро - Br1,27, АИ-98-К5-Евро - Br1,48. Дизельное топливо не подорожало.

Цена автомобильного топлива на АЗС Беларуси по-прежнему остается самой низкой в Европе, обратили внимание в "Белнефтехиме".-0-