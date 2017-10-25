Топливо снова подорожало в Беларуси – на 2 копейки

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Автомобильное топливо снова подорожало – с четверга 26 октября оно стало стоить на 2 копейки больше.



© Sputnik/ Алексей Куденко Белоруснефть: пора повышать цены на топливо

Согласно новым данным концерна "Белнефтехим", с четверга литр бензина марки АИ-92 стоит 1,19 рубля, АИ-95 – 1,27 рубля, АИ-98 – 1,38 рубля.

При этом стоимость газа и дизельного топлива на белорусских АЗС не изменилась.

В концерне очередное подорожание аргументировали ростом мировых цен на нефть и тем, что нужно выровнять розничные цены на нефтепродукты в республике и стоимость топлива в соседних государствах.

Ранее в производственном объединении "Белоруснефть" заявляли, что уже настал момент, когда цены на АЗС должны увеличиться .

В Беларуси с 2015 по 2017 годы цены на топливо оставались неизменными. С начала 2017 года цены стали повышаться с шагом на одну копейку, и на данный момент общий размер повышения составил около 5%.

В последний раз топливо дорожало 6 мая текущего года – тогда цены на бензин и солярку выросли на копейку. Майское повышение стало пятым в течение 2017 года.