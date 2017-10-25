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Топливо снова подорожало в Беларуси – на 2 копейки

26.10.2017 07:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт – Sputnik. Автомобильное топливо снова подорожало – с четверга 26 октября оно стало стоить на 2 копейки больше.

Топливо снова подорожало в Беларуси – на 2 копейки
© Sputnik/ Алексей Куденко
Белоруснефть: пора повышать цены на топливо

Согласно новым данным концерна "Белнефтехим", с четверга литр бензина марки АИ-92 стоит 1,19 рубля, АИ-95 – 1,27 рубля, АИ-98 – 1,38 рубля.

При этом стоимость газа и дизельного топлива на белорусских АЗС не изменилась.

В концерне очередное подорожание аргументировали ростом мировых цен на нефть и тем, что нужно выровнять розничные цены на нефтепродукты в республике и стоимость топлива в соседних государствах.

Ранее в производственном объединении "Белоруснефть" заявляли, что уже настал момент, когда цены на АЗС должны увеличиться.

В Беларуси с 2015 по 2017 годы цены на топливо оставались неизменными. С начала 2017 года цены стали повышаться с шагом на одну копейку, и на данный момент общий размер повышения составил около 5%.

В последний раз топливо дорожало 6 мая текущего года – тогда цены на бензин и солярку выросли на копейку. Майское повышение стало пятым в течение 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В последний раз топливо дорожало 6 мая текущего года – тогда цены на бензин и солярку выросли на копейку.

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