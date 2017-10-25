Миссия МВФ начинает работать в Беларуси

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приступает к работе в Беларуси в четверг, сообщили Sputnik в представительстве МВФ в Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Миссия МВФ в конце октября приедет в Беларусь

В последний раз миссия МВФ работала в республике в июне, тогда эксперты фонда во главе с главой миссии по Беларуси Питером Долманом обсудили с властями ситуацию в национальной экономике и вопросы подготовки к ежегодным консультациям по IV статье, которые были запланированы на осень этого года.

"Эксперты МВФ прибывают в Беларусь для проведения ежегодных консультаций по IV статье. Работа миссии продлится по 10 ноября ", — сообщили в представительстве фонда.

Беларусь уже довольно долгое время ведет с МВФ переговоры о начале новой страновой программы, которая могла бы быть поддержана кредитом фонда в размере около трех миллиардов долларов. Кредит может быть выдан под ставку 2,28% годовых сроком на десять лет.

Однако в середине июля 2017 года в МВФ заявили о приостановлении переговоров с Беларусью.

Ранее в Минфине Sputnik подтвердили факт того, что на этот момент переговоры не возобновились , поскольку есть расхождения в позициях по уже готовой программе. В Минфине отметили, что переговоры могут быть возобновлены лишь тогда, когда белорусские власти сделают запрос о продолжении программы и проведут ряд специальных действий, которые предусмотрены проектом социально-экономического развития.

Как ранее сообщал Sputnik, МВФ для начала новой страновой программы с Беларусью настаивает на структурных реформах в республике. В частности, по мнению фонда, белорусские власти должны полностью отказаться от перекрестного субсидирования в системе ЖКХ и повышении до полной окупаемости тарифов на общественный транспорт. Последние два требования вызывают пока сопротивление у белорусских властей, хотя в последнее время чиновники заявляют, что речь идет только о расхождении во взглядах на сроки проведения таких преобразований.

Кроме того, МВФ призывает белорусские власти к реформам в управлении госсобственностью, в том числе принадлежащими государству промышленными предприятиями.

Еще одно требование фонда – сократить бюджетные риски, заняться улучшением делового климата и как можно скорее вступить во Всемирную торговую организацию.

Фонд также рекомендует белорусским властям и дальше работать над укреплением бюджетной основы и проводить осторожную денежно-кредитную политику для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности.