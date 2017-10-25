МИНСК, 26 окт — Sputnik. Единый рынок сахара в перспективе может появиться в Евразийском экономическом союзе, но еще до его создания ЕАЭС примет меры для того, чтобы производители сахара в России не страдали от действий Беларуси и Казахстана, беспошлинно ввозящих сырье для его производства.



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Вопрос о рынках сахара был включен в повестку дня Евразийского межправительственного совета по инициативе России. В середине сентября глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил, что российская сахарная промышленность терпит убытки на десятки миллиардов рублей от действий Беларуси и Казахстана, которые беспошлинно ввозят импортный сахар-сырец для дальнейшей переработки и недобросовестно конкурируют на российском рынке готовой продукции.

ЕАЭС проанализирует тарифные льготы

Страны ЕАЭС проведут совместный анализ применяемых тарифных льгот на ввоз сахара, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Межправительственного совета ЕАЭС.

"Мы договорились провести совместный анализ применяемых тарифных льгот на ввоз сахара. Ну и по результатам анализа вместе принять решение, которое бы способствовало исправлению ситуации", — заявил Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что отрасль в РФ находится в достаточно сложном положении. По его словам, по состоянию на 1 августа 2017 года оптовые цены на сахар упали почти на 44%, до уровня 2014 года.

ЕЭК изучит рынок сахара

В свою очередь председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян по итогам заседания Евразийского межправсовета сообщил журналистам, что главы правительств стран ЕАЭС поручили Коллегии ЕЭК изучить рынок сахара для формирования совместных подходов в этой сфере.

"Мы обсуждали вопрос формирования общего рынка сахара. Здесь сложилась непростая ситуация, о которой докладывал министр сельского хозяйства РФ. Дано поручение коллегии провести исследование этой темы с точки зрения формирования общих подходов, в частности, относительно завоза сырья для производства сахара на нашу общую территорию, чтобы не подрывать основы производства сахарной свеклы в наших странах", — сказал Саркисян.

По его словам, сейчас происходит сегментация рынка на разные виды сахара, получаемые из разного сырья. Саркисян подчеркнул, что рассматриваются варианты урегулирования ситуации для обеспечения равной конкуренции и недопущения ущемления прав производителей сахара, которые используют сырье, ввозимое из третьих стран.

В чем РФ упрекает Беларусь?

В сентябре 2017 года Ткачев заявил, что Казахстан и Беларусь, которые импортируют сахар из третьих стран без пошлин, ухудшают ситуацию на этом рынке внутри ЕАЭС и создают неблагоприятные условия для российских производителей.

"Беспошлинный импорт сахара в Казахстан и Беларусь из Бразилии, Таиланда, Евросоюза создает неравные условия хозяйствования отечественным производителям свекловичного сахара в странах ЕАЭС", — сказал Ткачев.

По его словам, фактически это создает ограничения для экспорта российского сахара на территорию двух стран, ведет к падению цен, сокращению посевных площадей в будущем и рискам банкротства сельхозпредприятий и сахарных заводов. "А это чаще всего крупнейшие налогоплательщики в регионах", — добавил министр.

По словам Ткачева, Минсельхоз разработал план мероприятий по стабилизации положения на рынке сахара. Ведомство планирует провести мониторинг поступления на территорию стран ЕАЭС сахара из третьих стран, а также подготовить предложения по экспорту излишков российского сахара.

Для выравнивания на территории стран ЕАЭС условий хозяйствования производителей сахара и сахаросодержащей продукции, в том числе кондитерской и безалкогольной продукции, Минсельхоз России обратится в министерство экономического развития РФ с просьбой рассмотреть на площадке Евразийской экономической комиссии два вопроса. Первый — о принятии единых правил импорта сахара и предложении белорусской и казахстанской стороне закупать российский сахар взамен импорта сахара-сырца из стран дальнего зарубежья. Второй вопрос — об изъятии белого сахара из перечня товаров, разрешенных к помещению для переработки в режиме свободной экономической зоны и свободного таможенного склада.

В Минске упреки отвергают

Белорусские сахарные заводы используют для производства сахара как сахарную свеклу, так и сахар-сырец, которым загружают свои мощности после того, как завершат переработку отечественного сырья.

В текущем году урожай сахарной свеклы в республике составит, по прогнозам Минсельхозпрода, 4,6 миллиона тонн. Этого урожая заводам хватит для работы примерно до февраля-марта.

Беларусь не поставляет в Россию сахар, изготовленный из сырца, на экспорт идет только свекловичный сахар. В то же время российский сахар присутствует в белорусской торговле, при этом стоит примерно на 15-20 копеек дешевле белорусского. Сахар, произведенный из сырца, Беларусь экспортирует за пределы ЕАЭС.

Ранее в концерне Белгоспищепром объясняли возникшие у РФ претензии перепроизводством сахара в России. Как отмечал зампред концерна Игорь Шустов, в России второй год собирается хороший урожай сахарной свеклы, из-за избытка сырья цены снижаются.

При этом Шустов обратил внимание, что Беларусь поставляет в РФ около 200 тысяч тонн сахара в год, тогда как валовое потребление сахара в России превышает 5,5 миллионов тонн в год.

Нулевая пошлина на ввоз сахара-сырца действует только в Казахстане, Кыргызстане и Армении, тогда как белорусские сахарные заводы, ввозя сырец, платят импортную пошлину в полном объеме. В свою очередь страны ЕАЭС, имеющие нулевую ввозную пошлину, могут ввезти в страну столько сахара-сырца по такой пошлине, сколько нужно для удовлетворения нужд внутреннего рынка. Весь остальной сырец облагается пошлинами по обычным ставкам.

Однако, как заявляют участники рынка сахара в ЕАЭС, несмотря на "единые" правила игры в странах ЕАЭС, сахар из третьих стран беспошлинно поставляется сверх меры.

"Причем около 70% белого сахара в РФ идет из Беларуси. Вряд ли весь этот сахар произведен белорусскими производителями из свеклы, причем информация о том, платят ли они пошлину при импорте сырца, закрыта", — отметил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.

В администрации четырех белорусских сахарных заводов и в концерне Белгоспищепром Sputnik отказались уточнить, уплачивается ли ввозная пошлина при импорте сахара-сырца, и сколько составляют ее ставки.