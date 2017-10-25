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Кобяков улетел в Люксембург на инвестфорум

26.10.2017 12:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков направился с рабочим визитом в Люксембург, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Кобяков улетел в Люксембург на инвестфорум
© Sputnik / Виктор Толочко
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В Люксембурге белорусский премьер примет участие в Белорусско-европейском инвестиционном форуме, который состоится 27 октября.

"Главная цель мероприятия – создание эффективной и ориентированной на результат разноуровневой площадки для налаживания устойчивого взаимодействия белорусских кредитно-финансовых учреждений и субъектов хозяйствования с европейскими партнерами", – отметили в пресс-службе.

На полях форума запланирована встреча Кобякова с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, комиссаром Европейского союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнесом Ханом, а также представителями европейского бизнеса.

Предполагается посещение премьер-министром Европейской спутниковой ассоциации и логистического центра "Каргоцентр".

 
Теги: Минск
 
 
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На полях форума белорусский премьер встретился со своим коллегой из Люксембурга, а также с еврокомиссаром Ханом.

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