Кобяков улетел в Люксембург на инвестфорум

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков направился с рабочим визитом в Люксембург, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.



© Sputnik / Виктор Толочко Кобяков поставил задачу дополнить экспорт в ЕС современной продукцией

В Люксембурге белорусский премьер примет участие в Белорусско-европейском инвестиционном форуме, который состоится 27 октября.

"Главная цель мероприятия – создание эффективной и ориентированной на результат разноуровневой площадки для налаживания устойчивого взаимодействия белорусских кредитно-финансовых учреждений и субъектов хозяйствования с европейскими партнерами", – отметили в пресс-службе.

На полях форума запланирована встреча Кобякова с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, комиссаром Европейского союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнесом Ханом, а также представителями европейского бизнеса.

Предполагается посещение премьер-министром Европейской спутниковой ассоциации и логистического центра "Каргоцентр".