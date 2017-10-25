Минстройархитектуры: интерес к господдержке в рамках указа №240 растет

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Граждане, имеющее право на получение господдержки для строительства жилья в рамках указа №240, пока не спешат оформить доступные кредиты, однако интерес к новому механизму получения адресных субсидий понемногу растет, заявил в четверг журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Александр Горваль.

"На сегодняшний день система банков предлагает порядка 209 миллионов рублей для финансирования в рамках 240-го указа. Не скажу, что сейчас достигнуты очень высокие параметры использования этих средств, но уже около тысячи решений по субсидированию приняты исполкомами. И с каждым днем эта ситуация нарастает", — заметил Горваль.

Указ № 240 вступил в силу с 6 августа 2017 года. Он предусматривает введение адресных жилищных субсидий, которые рассчитываются индивидуально в зависимости от состава семьи нуждающегося, имеющейся в собственности жилой площади. Субсидии выделяются на погашение части процентов по жилищным кредитам, которые граждане могут получить в любом коммерческом банке. Многодетным и молодым семьям, а также детям-сиротам субсидия выделяется на погашение, не только процентов, но и части основного долга по такому кредиту.



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Горваль полагает, что невысокое число обратившихся за субсидиями с августа 2017 года объясняется, в том числе, и тем, что и гражданам, и коммерческим банкам нужно время, чтоб понять, что из себя представляет и как работает новая система.

"Если "Беларусбанк" владеет всеми инструментами, помогающими это делать, то "БПС-банку", который активно включился в эту работу, нужно было все создавать практически с нуля. По "Белинвестбанку" та же история. "Белагробанку" пришлось расширить круг своих функций, чтобы работать в этой системе", — пояснил представитель Минстройархитектуры.

Горваль рассказал, что была создана специальная автоматизированная системы движения финансовых потоков этих субсидий: из республиканского в местные бюджеты, а оттуда — в банки на счета граждан.

"В любом случае, как говорил один известный политик, процесс пошел. И мы рассчитываем, что эта стартовая планка — до тысячи заключенных на сегодня договоров — будет стремительно нарастать в ближайшее время", — предположил Горваль.

Он напомнил, что указ № 13-й, который ранее действовал как основной нормативно-правовой акт по обеспечению государственной поддержки в жилищном строительстве в финансовой части, сворачивается.