Эксперт: без единых рынков энергоносителей успех ЕАЭС не будет долгим

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Экономики стран Евразийского экономического союза показывают рост в последнее время, что говорит об успехе этой интеграционной инициативы, однако без создания в ЕАЭС единых рынков нефти, газа и электроэнергии этот успех не будет долгосрочным, считает кандидат экономических наук доцент Вячеслав Ярошевич.



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В четверг в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошел видеомост Минск–Астана–Бишкек–Ереван по итогам заседания Евразийского межправительственного совета, который состоялся в Ереване 25 октября.

Говорим о "цифровом космосе", но не можем решить простые вопросы

В повестку дня Межправсовета ЕАЭС в Ереване были включены вопросы, связанные с деятельностью внутренних рынков, торговли, агропромышленной сферы, энергетики и инфраструктуры, реализации Цифровой повестки дня ЕАЭС, плана мероприятий по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018-2019 годы.

Участники саммита также обсуждали ситуацию, связанную с формированием системы обмена информацией в рамках рынка электроэнергии ЕАЭС. Одним из вопросов повестки дня являлось обсуждение направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики.

Как отметил на заседании премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, сейчас создается ощущение, что вопрос формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза затягивается, и это вызывает беспокойство белорусской стороны.

Кобяков напомнил, что при создании ЕАЭС стороны договорились: решение по этим общим рынкам должно быть принято к 2025 году.

Во время видеомоста Ярошевич отметил, что Кобяков не в первый раз поднимает вопросы создания единых рынков энергоносителей в ЕАЭС, и это правильно.

"Без единых рынков нефти, газа и электроэнергии те кратковременные успехи, которые сегодня демонстрирует ЕАЭС, не имеют длинной перспективы", – сказал Ярошевич.

Он также подчеркнул, что на заседании ЕАЭС шла речь о цифровизации экономики, и этот процесс кыргызские коллеги уже назвали "космическим". "На повестке дня простейшие вопросы с транзитом, с мясом и молоком, а мы говорим о цифровой экономике, как о космосе", – обратил внимание экономист.

Во время видеомоста коллеги из Кыргызстана поднимали вопрос транзита, который сейчас крайне актуален для страны.

Остро стоят эти проблемы и для Беларуси, которая не может доставлять в Казахстан и Кыргызстан через территорию РФ запрещенные в России товары с ноября 2014 года. По мнению белорусской стороны, это решение наносит существенный урон транзитной привлекательности республики.

Нужен аналог Евростата

Ярошевич отметил, что сегодня анализировать итоги экономической деятельности в ЕАЭС экспертам достаточно сложно, поскольку нет единой статистики.

"У нас должна появиться альтернатива Евростату, иначе невозможно говорить о структурных преобразованиях. Начинать цифровую экономику нужно со статистики", – сказал ученый.

Он также заметил, что показатели роста экономик стран ЕАЭС в 2016 году и за истекший период этого года пока не внушают оптимизма. "То, что мы имеем цифры роста – то надо понимать, что база 2015-2016 годов была провальной. Рост должен быть более активным и длительным. Нужно несколько лет уверенного и быстрого роста, чтобы достичь хотя бы базы 2012 года", – сказал Ярошевич. По его мнению, только в этом случае можно будет говорить, что ЕАЭС развивается уверенно и успешно.



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Участники видеомоста также затронули вопрос открытости информации о заседаниях ЕАЭС. По их словам, общественность имеет право знать не только то, что происходит на таких саммитах в открытом режиме, но и то, "о чем, например, говорили на двухсторонней встрече белорусский премьер с российским".

Нужны реальные проекты в промышленности

Ярошевич обратил внимание, что пока экономика ЕАЭС выстраивается вокруг нефтегазовых проектов: именно они формируют сегодня, как и на заре создания Союза, до 60% всех инвестиций. На долю промышленности же остается около 2%, и этот показатель из года в год не меняется.

"Безусловно, альтернативы ЕАЭС нет. Но его перспективы все чаще озвучиваются в разрезе так называемой новой индустриализации. Без современных промышленных проектов будущего у Союза, как у самостоятельной и развитой экономики, может и не быть", – считает Ярошевич.

По его мнению, нужны конкретные проекты с конкретным финансированием, как это происходит в Евросоюзе. "Иначе на этот счет будет думать за нас кто-то другой, например, тот же Китай со своей инициативой Шелкового пути", – сказал Ярошевич.