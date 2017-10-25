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Миссия МВФ будет работать в Беларуси до 10 ноября

26.10.2017 15:55 — Новости Экономики | БДГ  
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Представители МВФ приехали в Беларусь во главе с Питером Долманом для проведения ежегодных консультаций.

Напомним, что целью переговоров с МВФ, которые длятся уже с весны 2015 года, является выделение кредита на 3,5 млрд долларов. Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб называет две причины, по которым МВФ не выделяет кредит Беларуси: «МВФ может дать кредит только под согласованную программу реформ. А во-вторых, МВФ хочет, чтобы эта программа была подписана президентом – нужны гарантии необратимости реформ. Пока Беларусь на эти условия не пошла, потому до сих пор Беларусь и не увидела кредит МВФ».

Напомним, ранее экономист Сергей Чалый также заявил БДГ, что официальный Минск не выполнил все условия МВФ. «Вероятнее всего, дело там отложено и отложено достаточно серьезно и принципиально. К тому же, последние вводные указывают на направление не в сторону экономических реформ», – сказал эксперт. По его мнению, кредит от МВФ потерян.

Ведутся долгие переговоры о новой страновой политике, на которую МВФ могла бы выделить средства в сумме 3,5 млрд долларов, никак не заканчиваются. Кредит может быть выдан под ставку 2,28% годовых сроком на десять лет. Однако в середине июля 2017 года в МВФ заявили о приостановлении переговоров с Беларусью.

Также сообщается, что условия программы Беларуси с Международным валютным фондом предусматривают приватизацию десяти предприятий. Пока перечень таких предприятий не согласован на государственном уровне.

В последний раз миссия МВФ находилась в Минске с 5 по 12 июня. Эксперты Фонда обсудили с белорусскими властями макроэкономическую ситуацию в стране и провели подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая была запланирована на осень. Экономисты встретились с представителями Нацбанка, обсудили монетарную политику.

19-21 апреля делегация Беларуси приняла участие в весенней сессии Советов управляющих МВФ и группы Всемирного банка в Вашингтоне.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители МВФ приехали в Беларусь во главе с Питером Долманом для проведения ежегодных консультаций.

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