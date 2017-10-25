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Миссия МВФ будет работать в Беларуси до 10 ноября
26.10.2017 15:55 — Новости Экономики | БДГ
Представители МВФ приехали в Беларусь во главе с Питером Долманом для проведения ежегодных консультаций.
Напомним, что целью
Напомним, ранее экономист Сергей Чалый также заявил БДГ, что официальный Минск не выполнил все условия МВФ. «Вероятнее всего, дело там отложено и отложено достаточно серьезно и принципиально. К тому же, последние вводные указывают на направление не в сторону экономических реформ», – сказал эксперт. По его мнению,
Ведутся долгие переговоры о новой страновой политике, на которую МВФ могла бы выделить средства в сумме 3,5 млрд долларов, никак не заканчиваются. Кредит может быть выдан под ставку 2,28% годовых сроком на десять лет. Однако в середине июля 2017 года в МВФ заявили о приостановлении переговоров с Беларусью.
Также сообщается, что условия программы Беларуси с Международным валютным фондом
В последний раз миссия МВФ
19-21 апреля делегация Беларуси
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Представители МВФ приехали в Беларусь во главе с Питером Долманом для проведения ежегодных консультаций.
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