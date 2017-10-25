МИНСК, 26 окт – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в интервью Forbes рассказал об успехах белорусской экономики, преференциях свободных экономических зон, взаимоотношениях с инвесторами и перспективах развития IT-отрасли.



© Sputnik / Виктор Толочко Кобяков поставил задачу дополнить экспорт в ЕС современной продукцией

Кобяков признал, что мировой экономический кризис был непростым для страны, его последствия в Беларуси ощущают до сих пор. Однако, несмотря на трудности, главной задачей белорусские власти видели недопущение рецессии в экономике.

"Страна не пошла по пути массового увольнения работников в связи с сокращением спроса на продукцию отечественных предприятий. В свою очередь, это потребовало значительного вложения государственных средств для поддержки реального сектора экономики", – отметил он.

По его словам, при этом белорусские власти сократили капитальные расходы на строительство соцобъектов. Одновременно с этим государство занималось стимулированием экспорта, упрощением условий для ведения бизнеса, укрепляло финансовую систему страны и работало над привлечением инвестиций.

Наш главный ресурс – люди

Кобяков напомнил, что в Беларуси ограниченные природные ресурсы, нет выхода к морю. Экономика страны имеет открытый, экспортно-ориентированный характер, а потому зависит от внешней конъюнктуры. В то же время сильными сторонами Беларуси являются политическая и социальная стабильность, четкие экономические приоритеты и открытость для мировой экономики.

"Нам необходимо выстраивать конструктивные отношения с внешним миром… строить компании и продавать их продукцию этому миру. Около 60% белорусской экономики имеет экспортно-ориентированный характер. Мы двигаемся вперед, совершенствуя технологии как в производстве, так и в управлении. Наш главный ресурс – трудолюбивый и талантливый белорусский народ", – сказал глава правительства.

Он обратил внимание на усилия властей для облегчения работы малого и среднего бизнеса, либерализацию экономических отношений и активизацию рыночных институтов.

Государство поддерживает честных инвесторов

Кобяков подчеркнул, что государство поддерживало и будет поддерживать инвесторов, которые выстраивают честные и партнерские отношения с Беларусью.

"Правило здесь простое: честное и транспарентное ведение дел – залог поддержки государства. Конечно, существуют и неудачные примеры. За последнее десятилетие на белорусском рынке свернули деятельность около десяти ТНК, входящих в список Forbes2000", – сказал он.

В качестве успешных примеров сотрудничества глава правительства назвал совместные проекты с такими международными компаниями, как VMG и Arvi (Литва), Kronospan, Velcom и Raiffeisen (Австрия), SantaBremor (Германия), Coca-Cola (Нидерланды), StadlerRail (Швейцария).



© Sputnik / Виктор Толочко Великобритания хочет разнообразить торговлю с Беларусью

Говоря о том, почему государство вынуждено разрывать отношения с инвесторами, премьер заметил, что зачастую компания принимает решение сменить стратегию своей работы на белорусском рынке из-за спада в мировой и региональной экономиках.

Успешной формой работы на белорусском рынке Кобяков считает создание иностранными инвесторами предприятий в рамках действующих в Беларуси свободных экономических зон, а также Белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень".

Здесь премьер напомнил о том, что резиденты "Великого камня" имеют беспрецедентные льготы, а стартовый порог инвестиций был снижен до 0,5 миллиона евро.

Только на этой территории в Беларуси земля может приобретаться в частную собственность, проектирование и строительство объектов соответствуют международным стандартам. Специальная оговорка о стабилизации защищает резидентов парка от любых изменений в законодательстве, которые могут ухудшить эти условия.

Силиконовая долина в Минске

Также Кобяков прокомментировал достижения Беларуси в ИТ-отрасли. По его словам, "точкой отсчета на пути к лидерству в области ИТ-аутсорсинга стал 2005 год, когда был создан Парк высоких технологий – белорусская "силиконовая долина".

По словам Кобякова, здесь у Беларуси есть огромный потенциал. "Все благодаря богатым традициям инженерного и математического высшего образования. Это создает хорошие условия для развития талантов. Благодаря этому преференциальному режиму за последние двенадцать лет у нас сформировался мощный ИТ-кластер, объединяющий более 180 компаний, а экспорт компьютерных услуг за это время вырос более чем в 30 раз", – рассказал премьер-министр.