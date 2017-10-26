Правительство ждет от ПВТ продукции на миллиард

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Правительство ожидает от Парка высоких технологий производство продуктов на сумму свыше миллиарда долларов, заявил в парламенте в пятницу вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин.

В своем выступлении перед представителями обеих палат белорусского парламента вице-премьер отметил высокий уровень развития страны с точки зрения электросвязи.

Отдельное внимание Калинин уделил Парку высоких технологий, который в прошлом году произвел продукции на 940 миллионов долларов. По итогам текущего года, отметил вице-премьер, продукции от ПВТ ожидают на сумму свыше миллиарда долларов США.

В скором времени Беларусь ожидает и подписание главой государства декрета о ПВТ, который, как ожидается, во многом поспособствует развитию IT-отрасли страны. Новая редакция декрета уже представлена правительством президенту.

Декрет должен урегулировать статус технологии блокчейн и криптовалют, а также многие иные аспекты в развитии отрасли высоких технологий.