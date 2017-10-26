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Правительство ждет от ПВТ продукции на миллиард

27.10.2017 10:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Правительство ожидает от Парка высоких технологий производство продуктов на сумму свыше миллиарда долларов, заявил в парламенте в пятницу вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин.

Правительство ждет от ПВТ продукции на миллиард
© Sputnik / Виктор Толочко
Кобяков рассказал Forbes об инвестициях, ПВТ и парке "Великий камень"

В своем выступлении перед представителями обеих палат белорусского парламента вице-премьер отметил высокий уровень развития страны с точки зрения электросвязи.

Отдельное внимание Калинин уделил Парку высоких технологий, который в прошлом году произвел продукции на 940 миллионов долларов. По итогам текущего года, отметил вице-премьер, продукции от ПВТ ожидают на сумму свыше миллиарда долларов США.

В скором времени Беларусь ожидает и подписание главой государства декрета о ПВТ, который, как ожидается, во многом поспособствует развитию IT-отрасли страны. Новая редакция декрета уже представлена правительством президенту.

Декрет должен урегулировать статус технологии блокчейн и криптовалют, а также многие иные аспекты в развитии отрасли высоких технологий.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Новая редакция декрета президента о Парке Высоких Технологий направлена президенту.

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