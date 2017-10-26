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Первый Экспортный форум пройдет в Беларуси

27.10.2017 11:33 — Новости Экономики | БДГ  
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23 ноября «Изи-Штандарт» проводит первый в Беларуси «Экспортный форум» для представителей следующих отраслей: медицина, IT, строительство, оборудование и пищевая промышленность: в каждой из них есть свои особенности ведения международной торговли. 

Что будет на форуме

Участников Экспортного форума-2017 ждут выступления профессиональных спикеров и практиков по выводу компаний на международные рынки, дискуссии с клиентами, реальные истории успеха отечественных компаний по выходу на внешний рынок. Представители компаний получат консультации от экспертов Изи-Штандарт, специализирующихся на их специфических товарах, в виде пошаговых действий по подготовке разрешительных документов для торговли в целевой стране.

На форуме будут освещены вопросы, которые могут вызвать проблемы у предприятий, готовящихся к выходу на новые рынки сбыта своей продукции, а именно:

  • ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ. ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР
  • ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА ЗА РУБЕЖОМ
  • ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПОРТА
  • ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ. РОЛЬ СЕРТИФИКАЦИИ В ЭКСПОРТЕ
  • ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ
  • ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА
  • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКТОРИНГ. БАНКОВСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
  • ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВАНИЕ
  • РАБОТЫ БЕЛГИМ В ОБЛАСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ ЕС

Экспортный форум соберет более 300 руководителей, директоров по ВЭД, коммерческий директоров отечественных предприятий. Среди участников ожидаются представители Министерств экономики, промышленности и здравоохранения, Торгово-промышленной палаты, а также представителей Посольств Великобритании, Германии, Литвы, Латвии и Турции. 

Организатором мероприятия выступает ООО «Изи-Штандарт» при поддержке ЗАО «БСБ Банк», Европейского банка реконструкции и развития, Белорусского государственного института метрологии, ОДО «Белвиат», EnCata, Action Plans, АО «ЭКСАР» и Адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры». 

Мощный нетворкинг

В рамках мероприятия у участников будет возможность завести полезные знакомства, задать наболевшие вопросы профессионалам международной торговли и получить советы практиков, которые знают об экспорте не понаслышке. 

Справка БДГ

«Изи-Штандарт» - лидирующая консалтинговая компания Беларуси, которая помогает белорусским производителям получить разрешительную документацию для ведения бизнеса. Компания реализовала более 1500 проектов и открыла дорогу на новые рынки для 900 компаний. 

Подробная информация об Экспортном форуме-2017: экспортныйфорум.бел.

Фото предоставил сайт: https://probusiness.io//

 
Теги: знакомства
 
 
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