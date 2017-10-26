Калинин раскритиковал регионы за плохую работу с субсидиями на жилье

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин подверг критике работу регионов с гражданами по заключению договоров на предоставление адресных жилищных субсидий в рамках норм указа №240.



© Sputnik / Виктор Толочко Минстройархитектуры: интерес к господдержке в рамках указа №240 растет

Этот указ вступил в силу с 6 августа 2017 года. В текущем году на предоставление адресных субсидий нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам банками должно быть выделено 209 миллиардов рублей.

"Использование этих средств идет крайне недостаточными темпами. За полтора месяца освоено только 10-15% средств, причем хуже всего обстоят дела в Минске и Минской области. Там вообще не заключено ни одного договора", — сказал Калинин в пятницу в парламенте.

Причиной такой ситуации вице-премьер назвал "неповоротливость исполкомов", которые не могут наладить нормальную работу с гражданами.

Он подчеркнул, что необходимо продолжать разъяснять гражданам преимущества прописанной в указе формы господдержки. Кроме того, считает вице-премьер, большую часть работы могли бы взять на себя парламентарии, которые часто бывают на местах и общаются с населением.

По словам вице-премьера, за девять месяцев этого года в стране было построено 2,9 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 400 тысяч квадратных метров — с господдержкой. Всего до конца года в республике должно быть сдано 8 тысяч квартир, построенных с господдержкой.