Минэнерго рассказало о себестоимости тепла и электричества

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Несмотря на снижение себестоимости тепла и электричества, тарифы на эти услуги для населения необходимо повышать, заявил в парламенте в пятницу первый заместитель министра энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.



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В пятницу в Овальном зале проходит совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси, в ходе которого на вопросы депутатов в сферах строительства, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства отвечают представители профильных министерств. Парламентарии подняли тему роста тарифов на услуги тепло- и электроснабжения в разрезе снижения себестоимости их производства.

"Начиная с 2010 года доля затрат на производство электричества и тепла снижается", – признал Каранкевич.

По его словам, в целом это происходит за счет модернизации. Сегодня, по информации Каранкевича, себестоимость электроэнергии в Беларуси составляет порядка 7 центов США за кВт.

"По населению уровень тарифов пока не покрывает в полной мере тех затрат, которые идут на производство тепловой и электрической энергии", – добавил замминистра и уточнил, что сейчас в среднем белорусы платят по 5,5 цента за кВт.

Тарифы на тепло и электричество будут подниматься и в будущем – до тех пор, пока не выйдут на уровень окупаемости, заключил представитель Минэнерго.

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