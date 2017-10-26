МИНСК, 27 окт – Sputnik. Правительство примет более системные меры государственной поддержки для определенных категорий граждан Беларуси по оплате коммунальных услуг, сообщил журналистам в пятницу вице-премьер Анатолий Калинин.



© Sputnik / Виктор Толочко Субсидии на коммуналку могут дать большему числу белорусов

С 2016 года в республике для населения с невысоким уровнем дохода была введена возможность получения безналичных субсидий для оплаты услуг ЖКХ. Вместе с тем в Беларуси продолжается постепенный рост "коммуналки".

"Что касается тарифной политики, глава государства четко поставил задачу. Рост стоимости коммунальных услуг составит не более десяти белорусских рублей – это небольшая сумма", – заявил Калинин.

Таким образом, после очередного увеличения тарифов за большую часть коммунальных услуг белорусы будут платить по себестоимости.

"Я уверен, что мы сможем создать более системные меры государственной поддержки (оплаты ЖКУ – Sputnik), что позволит нам в первую очень защищать определенные категории граждан", – отметил Калинин.

С 1 января белорусы будут платить по обеспечивающим полное возмещение затрат тарифам за все услуги, кроме тепловой энергии. Полная оплата белорусами услуг ЖКХ – одно из требований Международного валютного фонда для предоставлений Беларуси очередного кредита.

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