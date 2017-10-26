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Калинин: инфляция достигла исторического минимума

27.10.2017 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Вице-премьер Анатолий Калинин в пятницу рассказал депутатам белорусского парламента о том, что инфляция в стране достигла исторического минимума, сообщает Sputnik. 

По данным Национального статистического комитета, за девять месяцев текущего года цены в Беларуси выросли на 2,7%. В то же время белорусские власти ставили задачу ограничить в текущем году прирост цен 9%.

Калинин: инфляция достигла исторического минимума
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Инфляция за 9 месяцев составила 2,7% при прогнозе на год — 9%. Это минимальный показатель за всю историю суверенной Беларуси", — заявил Калинин.

Он проинформировал парламентариев, что в стране сохраняется спокойная ситуация на валютном рынке, за счет снижения ставки рефинансирования Национального банка кредиты для реального сектора экономики становятся все более доступными.

Как ранее сообщал Sputnik, ставка рефинансирования Нацбанка с 18 октября установлена в размере 11% годовых, это восьмое с начала года снижение ставки. Для сравнения, с 18 января 2017 года ставка рефинансирования была установлена в размере 17% годовых. В Нацбанке также предполагают, что до конца года в процессе снижения ставок будет взята пауза.

Калинин сообщил депутатам, что в сентябре ставки по новым кредитам сложились, в среднем, на уровне 12% как для предприятий, так и для граждан.

Вице-премьер также констатировал подъем в промышленности. Здесь, по данным Белстата, за девять месяцев впервые за достаточно долгий период был получен прирост объемов производства на 6,1%.

Калинин отметил, что в стране выросло производство машин и оборудования, электрооборудования и химических продуктов, положительная динамика отмечается в деревообработке, металлургии, фармацевтике, легкой промышленности.

По словам вице-премьера, улучшается и финансовое положение предприятий: чистая прибыль в промышленности выросла по сравнению с январем-сентябрем прошлого года в 1,6 раза и составила 2,6 миллиардов рублей.

"Отстает от объемов производство продуктов нефтепереработки, темп составляет 87,6%, что обусловлено сокращением поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы в начале года. Но это отставание постепенно сокращается", — добавил вице-премьер.

 
Теги: Минск
 
 
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В стране спокойная ситуация на валютном рынке, ставки по кредитам для юрлиц снижаются, растет промышленность.

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