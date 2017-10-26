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Калинин рассказал, кто отстает от графика по росту зарплат

27.10.2017 16:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин подтвердил планы правительства выйти на среднюю зарплату по стране на конец года в тысячу рублей, однако отметил, что график повышения зарплат выдерживается не везде.

Калинин рассказал, кто отстает от графика по росту зарплат
© Pixabay
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Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу к концу года выйти на среднюю зарплату по стране в тысячу рублей. В Минтруда отмечали, что в целом график повышения заработных плат в стране выдерживается, хотя по отдельным регионам и отраслям есть проблемы. В свою очередь в правительстве подчеркивают, что рост зарплат должен быть увязан с ростом производительности труда.

Выступая в пятницу в парламенте, Калинин отметил, что есть небольшое отставание от заданной матрицы по выходу на среднюю зарплату в тысячу рублей.

"Вместе с тем уровень номинальной заработной платы ниже, чем предусмотрено графиком по выходу к концу года на тысячу рублей. За август средняя заработная плата составила 844 рубля. Отставание допущено в Витебской и Гродненской областях, у концернов "Белнефтехим" и "Беллегпром", а также у Белкоопсоюза", — сообщил Калинин.

Он подчеркнул, что в реальном секторе зарплаты должны расти только роста производительности труда. Такую задачу, по словам Калинина, поставил глава правительства Андрей Кобяков.

Вице-премьер добавил, что правительство уже подготовило предложения, предусматривающие дополнительные меры по повышению заработной платы низкооплачиваемым категориям в бюджетной сфере.

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"Концептуально данные меры поддержаны на заседании президиума Совета министров 17 октября 2017 года. После одобрения главой государства соответствующий проект постановления будет принят в установленном порядке", — сказал заместитель премьер-министра.

 
Теги: Минск
 
 
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Медленными темпами растут зарплаты в Витебской и Гродненской областях, а также в организациях двух концернов и в Белкоопсоюзе.

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