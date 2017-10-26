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Газовое топливо для автомобилей в Беларуси подорожает

27.10.2017 18:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. В ночь с 27 на 28 октября в Беларуси вырастет цена на газ — она станет больше на 1 копейку. На данный момент стоимость газового топлива составляет 68 копеек.

Газовое топливо для автомобилей в Беларуси подорожает
© Sputnik/ Алексей Куденко
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Как сообщал Sputnik Беларусь, 26 октября в стране поднялись цены на бензин: марка АИ-92 стоит 1,19 рубля, АИ-95 — 1,27 рубля, АИ-98 — 1,48 рубля.

Дизельное топливо пока не подорожало. Литр ДТ-К5 обходится в 1 рубль 29 копеек.

С 2015 по 2017 годы цены на топливо в Беларуси оставались неизменными. С начала 2017 года стоимость топлива стала повышаться с шагом на одну копейку. На данный момент общий размер повышения составил около 5%.

В последний раз топливо дорожало 6 мая текущего года — тогда цены на бензин и солярку выросли на копейку. Это повышение стало пятым за 2017 год.

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Теги: Минск
 
 
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После повышения цен на бензин, которое произошло 26 октября, в Беларуси вырастут цены на газ для автомобилей.

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