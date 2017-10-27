Ряд соглашений и меморандумов подписан на Белорусско-европейском инвестфоруме

Андрей Кобяков

27 октября, Люксембург /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. На Белорусско-европейском инвестиционном форуме подписан ряд соглашений и меморандумов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начинает проявлять себя, если можно так выразиться, "выстреливать" Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Сегодня глава администрации парка Александр Ярошенко был одним из главных подписантов - он ставил подписи под документами с различными компаниями по реализации нескольких проектов", - рассказал журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, подводя итоги форума.

Так, "Великий камень" пополнился новым резидентом. Им стало ООО "Ланц Мануфактур". Согласно подписанному сегодня соглашению, в течение 2017-2020 годов запланирована реализация на территории парка инвестпроекта по производству и выпуску светодиодных ламп и светильников LED Teсhnology. Объем инвестиций должен составить не менее $500 тыс.

Кроме того, подписано соглашение о намерении реализации инвестиционного проекта между администрацией парка и компанией Dieffenbacher (Германия). Речь идет об организации инновационного производства изделий из композитных материалов с соответствующим инжиниринговым центром. "Это высокотехнологичное производство, надо иметь большой научно-технический задел, чтобы освоить его. И немецкая компания проявила желание реализовать проект в парке", - отметил премьер-министр.

Также заключено соглашение о намерениях с АО "Дуйсбургер Хафен" (Германия). Предполагается, что в обозримом будущем компания, владеющая крупнейшим речным портом Европы - Дуйсбургом, станет одним из учредителей СЗАО "Компания по развитию индустриального парка".

Участие в форуме приняли представители банковских структур. "Начинает работать рамочное соглашение с Европейским инвестиционным банком - они будут реализовывать в Беларуси большие инфраструктурные проекты, проекты по поддержке малого и среднего предпринимательства. Они готовы реализовывать коммерческие проекты, которые будут иметь эффект. Видно, что у них серьезный настрой на долгосрочную серьезную работу с Беларусью", - сообщил премьер-министр.

Он рассказал, что особое внимание на форуме было уделено IT-секции. "Уже ни у кого в Европе нет сомнений в том, что IT - это визитная карточка Беларуси. Несколько раз прозвучало, что это европейская "силиконовая долина". А ведь по большому счету мы считаем, что только начинаем. В стране подготовлен документ, который придаст новое дыхание развитию Парка высоких технологий, значительно расширит направления его развития, условия функционирования, осовременит нормативную базу с учетом последних достижений цифровых технологий. Мы считаем, что это востребованное направление, и Беларусь в плане современных технологий оказывается не в хвосте поезда, а ближе к локомотиву", - подчеркнул Андрей Кобяков.

На форуме также был подписан меморандум между Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития о сотрудничестве по инвестиционному проекту "Автомобильная дорога Р80 Слобода - Паперня, км 0,000 - км 14,770", а также некоторые другие документы.-0-