ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экономика Беларуси "потеряла" с начала года почти 40 тыс. работников

28.10.2017 15:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 окт – Sputnik. В белорусской экономике в сентябре 2016 года было занято 4 миллиона 347,1 тысячи человек, говорится в сообщении Национального статистического комитета.

Экономика Беларуси "потеряла" с начала года почти 40 тыс. работников
© Sputnik/ Сергей Пивоваров
Пособие по безработице в Беларуси повышать не будут

Для сравнения: в сентябре прошлого года этот показатель составлял 4 миллиона 386,5 тысяч человек. Таким образом, за год в экономике количество занятых уменьшилось на 39,4 тысячи работников.

Белстат также сообщил со ссылкой на данные Минтруда и соцзащиты, что на 1 октября текущего года уровень зарегистрированной в Беларуси безработицы составил 0,6% от экономически активного населения.

Как ранее сообщал Sputnik, пик безработицы в республике в этом году пришелся на апрель: на 1 апреля уровень незатяных составил 1%. Тогда это стало следствием наступлением даты уплаты социального сбора для тех, кто не участвовал в финансировании госрасходов: граждане стремились зарегистрироваться в качестве безработных, чтобы избежать уплаты сбора.

Весной 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко поручил местным властям трудоустроить всех желающих. Выполнение этого распоряжения привело к тому, что уровень безработицы стал постепенно снижаться.

По данным Минтруда, уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской и Гомельской областях составил 0,8%, в Могилевской − 0,7%, в Гродненской и Минской − 0,6%, в Минске − 0,3%.

На учете в качестве безработных на 1 октября 2017 года состояло 27,3 тысячи безработных, что на 32,2% меньше, чем на 1 октября 2016 года.

За содействием в трудоустройстве в январе – сентябре 2017 года обратилось 194,7 тысяч человек, поставлено на учет в качестве безработных 125,1 тысяча человек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В то же время на 1 октября в республике был зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы – 0,6% от экономически активного населения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Почему не выгорел белорусский "экспортный проект" с участием миллиардера Хотина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика