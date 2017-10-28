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На валютно-фондовой бирже выставлены республиканские пакеты акций пяти ОАО

28.10.2017 17:52 — Новости Экономики | БелТА  
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28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомимущество впервые на валютно-фондовой бирже выставило республиканские пакеты акций пяти ОАО. Подробная информация об аукционах размещена на сайте комитета, сообщает БЕЛТА.

Аукционы по продаже в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" находящихся в собственности Республики Беларусь акций открытых акционерных обществ объявлены Госкомимуществом на 27 ноября. Предложены почти 480,5 тыс. акций ОАО "Минский Промтранспроект", более 50,7 тыс. - ОАО "Мотекс", свыше 53,2 тыс. - ОАО "СУМ-96", около 11,7 тыс. - ОАО "ЦАУК" и более 1,3 тыс. - ОАО "ЭКТБ".

Продажа ценных бумаг осуществляется в форме простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены. Минимальная среди заявленных - свыше Br21,3 тыс. (ОАО "Мотекс"), максимальная - Br807,2 тыс. (ОАО "Минский Промтранспроект").

Участвовать в аукционе могут члены секции фондового рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", допущенные к торгам. Их список размещен на официальном сайте биржи. Чтобы осуществить сделку, желающий приобрести акции должен заключить договор с любым юридическим лицом из списка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомимущество впервые на валютно-фондовой бирже выставило республиканские пакеты акций пяти ОАО. Подробная информация об...

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