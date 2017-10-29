Топузидис призвал предпринимателей не бояться контролеров

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Задача Совета по развитию предпринимательства — не только донести республиканским органам свою точку зрения на какую-либо проблему бизнеса, но и постараться сделать так, чтобы она была услышана, заявил в эфире телеканала ОНТ заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства Павел Топузидис.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко запретил контролерам приостанавливать работу предприятий

"В Беларуси есть все необходимые законы для того, чтобы не создавать какие-то новые советы, предприятия или общественные объединения. Но нет какой-то коммуникации между бизнесом и республиканскими органами", — отметил он.

По словам собеседника, любые законы или положения, которые принимаются государством, должны быть направлены в Совет для рассмотрения и внесения предложений и замечаний. "Очень важно, чтобы эти замечания были услышаны. Нужно суметь доказать, что предпринимателя обижают, объяснить, почему это несправедливо", — пояснил Топузидис.

Задача Совета по развитию предпринимательства — не только донести свое мнение по какой-то проблеме, но и постараться сделать так, чтобы оно было услышано. "Я не против, чтобы Совет был скандальным, в хорошем смысле этого слова. Иногда скандал привлекает внимание, и всегда люди внимательно смотрят, почему это произошло", — поделился заместитель председателя Совета по предпринимательству.

Также он подчеркнул, что сейчас у предпринимателей существует страх перед контролирующими органами, который заставляет их совершать лишние действия.

"Нужно просто поднять голову и не бояться. Любой орган, который контролирует деятельность предприятия, должен понимать и подходить к этой деятельности не с точки зрения того, что что-то нарушено и за это надо наказать, а попытаться разобраться, почему это происходит, что помешало работе", — рассказал Топузидис.

"Задача Совета, в моем понимании, — быть рупором. Мне бы очень хотелось быть первым в том, что на решение какого-то государственного органа обратиться просто в действующий сегодня инструмент — Экономический суд. Почему Совет должен обсуждать действия органов или какой-то принятый закон и пытаться его изменить, если он просто может подать на него в суд? Пусть Экономический суд решит, кто прав. Тогда будет кто-то наказан. А когда наказан не предприниматель, не бизнес, а чиновник, подход будет, может быть, другой. Нам очень важно добиться того, чтобы Совет был именно тем органом, который рассматривает проблемы предприятий", — заявил он.

Также Топузидис сообщил, что Совет по развитию предпринимательства намерен сделать так, чтобы принятые им решения, носящие в данный момент рекомендательный характер, могли стать обязательными к исполнению.

"Мы делаем одно дело, мы живем в одной стране. Нам нужно ставить вопрос равенства, чтобы люди понимали, что бизнес — это те же самые люди, и они то же самое делают", — подытожил заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства.

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