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Маркировать шубы Rfid-метками необходимо будет до конца 2018 года

30.10.2017 09:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Субъекты хозяйствования, занимающиеся ввозом и торговлей одежды из натурального меха, должны будут маркировать эти изделия контрольными знаками с Rfid-метками до конца 2018 года, сообщили Sputnik в министерстве по налогам и сборам.

Маркировать шубы Rfid-метками необходимо будет до конца 2018 года
© Sputnik / Виктор Толочко
Юрлица и ИП не будут маркировать шубы при их ввозе из стран ЕАЭС

В Беларуси с 20 марта 2016 года была введена маркировка радиочастотными метками (Rfid-метками) изделий из натурального меха. Стоимость одного идентификационного знака составит 20 тысяч рублей. Это новшество, позволяющее защитить внутренний рынок от серого импорта и некачественной меховой продукции, страна вводит раньше, чем это определено нормами ЕАЭС. В то же время в ЕАЭС на основе соответствующего соглашения действует рассчитанный на 2015-2016 годы пилотный проект по радиочастотной маркировке.

"Срок действия соглашения о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками с RFID-метками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха" от 8 сентября 2015 года продлен по 31 декабря 2018 года", — сообщили в МНС.

Там уточнили, что субъекты хозяйствования, осуществляющие ввоз, производство, трансграничную, розничную или комиссионную торговлю предметами одежды из меха, в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года будут продолжать выполнять требование по Rfid-маркировке изделий из натурального меха.

Как отмечал летом 2017 года заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич, объем ввоза меховых изделий в Беларусь после введения маркировки Rfid-метками вырос на треть.

 
Теги: Минск
 
 
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Срок действия соглашения о маркировке радиочастотными метками продлен, под его требования подпадают юрлица и ИП, ввозящие одежду из натурального меха и торгующие...

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