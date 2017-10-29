Маркировать шубы Rfid-метками необходимо будет до конца 2018 года

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Субъекты хозяйствования, занимающиеся ввозом и торговлей одежды из натурального меха, должны будут маркировать эти изделия контрольными знаками с Rfid-метками до конца 2018 года, сообщили Sputnik в министерстве по налогам и сборам.



© Sputnik / Виктор Толочко Юрлица и ИП не будут маркировать шубы при их ввозе из стран ЕАЭС

В Беларуси с 20 марта 2016 года была введена маркировка радиочастотными метками (Rfid-метками) изделий из натурального меха. Стоимость одного идентификационного знака составит 20 тысяч рублей. Это новшество, позволяющее защитить внутренний рынок от серого импорта и некачественной меховой продукции, страна вводит раньше, чем это определено нормами ЕАЭС. В то же время в ЕАЭС на основе соответствующего соглашения действует рассчитанный на 2015-2016 годы пилотный проект по радиочастотной маркировке.

"Срок действия соглашения о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками с RFID-метками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха" от 8 сентября 2015 года продлен по 31 декабря 2018 года", — сообщили в МНС.

Там уточнили, что субъекты хозяйствования, осуществляющие ввоз, производство, трансграничную, розничную или комиссионную торговлю предметами одежды из меха, в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года будут продолжать выполнять требование по Rfid-маркировке изделий из натурального меха.

Как отмечал летом 2017 года заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич, объем ввоза меховых изделий в Беларусь после введения маркировки Rfid-метками вырос на треть.